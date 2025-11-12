구미시, '소상공인 새희망 특례보증' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역대 최대 1320억원 규모

자금난 해소에 실질적 도움

금융기관과 첫 1:1 매칭출연협약 체결

경북 구미시는 경기침체로 경영난을 겪는 지역 소상공인을 돕기 위해 역대 최대 규모인 1320억원 규모의 '소상공인 새 희망 특례보증 사업'을 추진하고 있다.

올해 상반기 720억원, 하반기 600억원을 지원하며, 지난해 350억원보다 약 1000억원 가까이 늘어난 규모다.

'소상공인 새 희망 특례보증'은 구미시가 도내 최초로 시작한 대표 금융지원 사업으로, 자금난 해소를 위한 신속하고 안정적인 보증 지원 체계를 구축했다.

특히 올해는 처음으로 금융기관과 1:1 매칭 출연 협약을 체결해 자금 운용의 안정성과 지원 폭을 크게 넓혔다.

특례보증 협약식(지난 8월 6일)/김이환 기자

AD

시는 사업 규모 확대를 위해 관내 금융기관들과 긴밀히 협력했다. IM 뱅크(24.9억원), 하나은행(12억원), NH농협(10억원), 국민은행(7억원), 신한은행(1억원), 구미시산림조합(0.1억원) 등 6개 기관이 참여해 총 55억원을 출연했다.

시는 동일 금액을 매칭 출연해 110억원의 재원을 조성했다. 여기에 경북신용보증재단이 운용 배수를 지난해 기존 10배에서 12배로 상향하면서 총 1320억원 규모의 보증이 가능해졌다.

올해에만 4000여 개 업체가 특례보증을 통해 경영자금을 지원받았으며, 2009년 사업이 시작된 이후 누적 8900여 개 업체에 약 2300억원의 보증이 이루어졌다.

구미시는 매년 조기 소진되는 보증자금 수요를 고려해 2026년에는 시행 시기 조정과 지원 규모 확대를 경북신용보증재단 등 유관기관과 협의 중이다.

특례보증을 희망하는 소상공인은 경북신용보증재단을 통해 보증서를 발급받은 후 협약 금융기관에서 대출을 받을 수 있다.

일반 소상공인은 최대 5000만원, 청년 창업자·착한가격업소·다자녀 사업주는 최대 7000만원까지 대출이 가능하다.

시는 이자 부담을 덜기 위해 대출이자의 3%를 2년간 지원하며, 최대 420만원까지 이자를 절감할 수 있도록 했다.

한 소상공인은 "보증 덕분에 자금 숨통이 트여 사업을 이어갈 수 있었다"며 "이자 지원까지 있어 실제 체감효과가 크다"고 했다.





AD

김장호 구미시장은 "경기침체와 자금난으로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 다양한 지원책을 추진 중"이라며 "새 희망 특례보증을 통해 지역 소상공인의 경영 안정을 돕고, 활력 있는 지역경제를 만들어가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>