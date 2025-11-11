국립중앙도서관, 부산서 설명회…"지역자료 수집합니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 부산도서관서 개최

국립중앙도서관은 부산·경남·경북지역 공공도서관과 유관기관을 대상으로 지역자료 수집 활성화를 위한 '2025 지역별 찾아가는 설명회'를 오는 14일 부산도서관에서 개최한다고 11일 밝혔다.

'2025 지역별 찾아가는 설명회' 포스터. 국립중앙도서관 제공

이번 설명회는 지역자료의 수집과 보존에 대한 도서관의 역할을 현장 사서들이 이해하도록 하고, 관련 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 지역자료는 지방정부, 공공기관, 민간단체 등이 생산한 발간물로, 인쇄자료뿐 아니라 다양한 유형의 온라인 자료까지 포함한다.

설명회에서는 먼저 국립중앙도서관과 광역대표도서관이 협력해 운영하는 지역자료수집협의회의 역할과 지역자료 수집 제도, 수집 방법 등을 소개한다. 또한 실무 역량 강화를 위해 '지역자료 수집과 도서관'과'함께 읽는다는 것'을 주제로 한 특강이 진행된다.

같은 날 오전에는 광역대표도서관 지역자료수집 협력관들이 참여하는 지역자료수집협의회 워크숍이 진행된다. 협력 활성화 방안과 지역자료 수집 전반에 대해 논의하고, 부산도서관의 우수 사례를 공유할 예정이다.





국립중앙도서관 관계자는 "현장의 목소리를 듣는 것이 지역자료 수집 협력에서 무엇보다 중요하다"며 "국립중앙도서관은 앞으로도 기관 간 긴밀한 협력을 통해 지역자료 수집 활동과 협력 사업을 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

