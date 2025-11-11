"외로움 안 팔아, 혼자 오지 마"…짜장면집 안내문 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'혼밥 손님 거부' 안내문에 온라인 시끌

"외로움은 팔지 않는다"며 '혼밥' 손님을 거부하는 식당 안내문이 온라인에서 논란이 되고 있다.

10일 한 누리꾼은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "(식당에) 들어가려다 이거 보고 발 돌렸다"는 글과 함께 한 짜장면집에 붙은 안내문 사진을 공개했다.

"외로움은 팔지 않는다"며 '혼밥' 손님을 거부하는 식당 안내문. 스레드

AD

해당 안내문에는 "혼자서 드실 때 ▲2인분 값을 쓴다 ▲2인분을 다 먹는다 ▲친구를 부른다 ▲다음에 아내와 온다"라는 문구가 적혀 있다. 그 아래에는 "외로움은 팔지 않습니다. 혼자 오지 마세요"라는 문장도 쓰여 있다.

해당 게시물은 게시 하루 만에 조회 수 30만 회를 넘기며 빠르게 확산했다. 대다수 누리꾼은 "혼밥이 왜 외로움이냐" "요즘 세상에 이런 생각을" "혼밥족이 얼마나 많은데" 등 비판적인 반응을 보였다. 이외에도 "혼자 온 손님을 '외로운 사람'으로 만드네" "유머라기엔 불쾌하다"는 반응이 잇따랐고, 일부는 "손님 한 분 한 분 귀한 줄 알아야지"라고 꼬집었다.

1인 가구 35% 시대지만…여전한 '2인분 규칙'

'혼밥'을 둘러싼 각종 논란은 이번이 처음은 아니다. 지난 7월 전남 여수의 한 유명 맛집에서는 혼자 식사하던 여행 유튜버가 2인분을 시켰음에도 불구하고, 사장에게 "빨리 먹고 나가라"는 말을 들으며 홀대를 당했다고 폭로해 논란이 일었다. 논란이 확산하자 여수시는 "정기적인 친절 교육에도 불친절 사례가 발생해 죄송하다"며 공식으로 사과했고, 1인 손님 응대 매뉴얼 제작과 친절 교육 강화를 약속했다.





AD

통계청에 따르면 지난해 기준 국내 1인 가구 비중은 35.5%에 달한다. 그럼에도 불구하고 일부 음식점은 여전히 '2인분 이상 주문 가능' 등의 규칙을 내세우고 있다. 온라인 커뮤니티에는 "삼겹살집, 짬뽕집, 낙지볶음집이 죄다 2인분부터 주문해야 한다"며 "혼자 먹고 싶어도 제약이 많다"는 글이 잇따르고 있다. 반면 자영업자들은 현실적인 어려움을 호소한다. 업주들은 "조리 효율과 인건비, 좌석 회전율을 생각하면 1인 손님을 받기가 어렵다"고 한다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>