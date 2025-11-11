인제군, '제30회 농업인의 날' 성료…농업인대상 4인 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인제군, 우수 농업인 24명 표창

최상기 군수 "잘 파는 농업 실현·지원 아끼지 않을 것"

강원도 인제군은 11일 농업인의 날을 맞아 인제체육관에서 '제30회 농업인의 날 기념행사'를 개최했다. 이번 행사는 어려운 여건 속에서도 지역 농업을 지키며 우수 농산물을 생산하고 있는 농업인들의 노고를 위로하기 위해 마련됐다.

인제군은 11일 농업인의 날을 맞아 인제체육관에서 '제30회 농업인의 날 기념행사'를 개최하고 있다. 인제군 제공

한국농촌지도자인제군연합회, 한국후계농업경영인인제군연합회, 한국여성농업인인제군연합회, 한국생활개선인제군연합회, 인제군4-H연합회가 공동 주최하고 한국농촌지도자인제군연합회가 주관하는 이번 행사는 농업인의 화합과 지역경제의 근간인 농업의 중요성을 되새기는 자리로 진행됐다.

이날 행사에는 농업인과 농업인단체 회원, 내외빈 등 1000여 명이 참석했으며, 기념식과 초청공연, 먹거리 마당, 홍보·전시관 운영 등 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다.

기념식은 식전공연을 시작으로 우수 농업인 시상식이 이어졌다. 지역 농업 발전에 기여한 공로로 농업인대상과 함께 농업인 및 농·축협 우수 직원 등 총 24명이 표창을 받았다.

특히 '인제군 농업인대상'은 탁월한 공적으로 농업 발전에 기여한 공로자에게 수여되는 상으로, 올해는 △여성농업인 부문 인제읍 진숙녀 △원예특작 부문 상남면 이창선 △축산경영 부문 북면 박순권 △임업경영 부문 남면 장귀환 씨가 각각 수상의 영예를 안았다.

이와 함께 중앙·도 단위 농업인단체장 표창과 군수·군의장 표창도 수여됐다.

문화행사로는 전통퓨전뮤직그룹 'The 감'의 공연과 초청가수 무대가 이어졌으며, 퓨전국악과 트로트 한마당 등 다채로운 공연이 어우러져 흥겨운 축제 분위기를 더했다.

또한 행사장 주변에는 먹거리마당과 함께 국화분재연구모임의 국화분재 전시, 농촌여성 전문교육 작품 전시, 스마트농업관 및 농기계 전시 등이 마련돼 큰 호응을 얻었다.





최상기 인제군수는 "어려운 기상여건과 농업현실에도 묵묵히 자리를 지켜온 농업인의 땀과 헌신에 감사드리며, 어려분이 인제군 농업을 지탱하는 든든한 힘"이라며 "앞으로도 잘 파는 농업을 실현하고, 농촌의 공익적 가치를 확인하는 데 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

