서울 성수동 한복판 '울릉도 비밀의 문'이 열린다… 울릉군, K-섬 팝업스토어 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울릉도 아름다움과 특색 담은 다채로운 체험 공간 구성

경북 울릉군은 오는 13일부터 16일까지 4일간 서울 성동구 왕십리로에서 '울릉 관광 팝업스토어'를 운영한다.

서울에서 가장 트렌디한 거리 성수동, 이곳의 힙한 감성에 익숙한 도시인들이 예상치 못한 '섬'의 매력에 빠진다.

팝업스토어 문을 열고 들어서는 순간, 울릉도 대풍감의 웅장한 해안 절벽과 나리 분지의 평온한 초록 물결이 펼쳐진다. '실제 울릉도의 압도적인 비경'을 3초 만에 체험하는 특별한 경험을 제공하며 새로운 '인증샷 성지'로 기대된다.

‘WAVE ON ULLEUNG’ 울릉 관광 팝업스토어.

'성수동에서 만나는 작은 울릉도(WAVE ON ULLEUNG)'라는 주제로 마련된 이번 팝업스토어는 울릉도의 매력을 서울 성수동이라는 트렌디한 공간에서 직접 체험할 수 있도록 구성해, 울릉 관광에 대한 관심을 높이고 방문객 유입을 확대하고자 기획됐다.

팝업스토어는 3층 규모로 구성돼, 각 층마다 다채로운 체험 공간과 특산품 시식 코너, 그리고 울릉도의 자연경관을 재현한 시청각존이 마련된다.

울릉군은 이번 팝업스토어를 통해 울릉도에 대한 긍정적인 이미지를 확산시키고, 잠재 관광객들에게 울릉도를 알리는 데 크게 기여할 것으로 기대하고 있으며, 서울 성수동을 중심으로 한 지역 경제 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망된다.

울릉 관광 팝업스토어.

군 관계자는 "이번 팝업스토어는 울릉도에 대한 관심을 높이고, 서울 관광객들에게 울릉도의 매력을 소개하기 위한 소중한 기회"라며 "팝업스토어를 통해 울릉도를 직접 방문하지 않더라도, 울릉도의 아름다움과 특색을 경험하고, 울릉도에 대한 긍정적인 이미지를 형성하는 계기가 되기를 바란다"라며 "앞으로도 서울 등 주요 도시 곳곳에 '울릉 관광 팝업스토어'를 운영해, 울릉도를 알리는 다양한 홍보 활동을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.





울릉 관광 팝업스토어는 앞으로 매년 수도권 등에서 울릉 관광 홍보를 대표하는 정기 행사로 자리 잡을 예정이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

