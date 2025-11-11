'복지 ON·행복 ON'… 울진군, 군민과 함께 복지 온도 높인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 울진군 복지박람회 성료



다채로운 체험행사·지역사회 화합

울진군 복지 공동체의 끈끈한 연대와 활기찬 재시동을 알리는 희망의 불을 밝혔다.

'복지 ON, 행복 ON. 울진의 오늘을 켜다!'

경북 울진군 지역사회보장협의체(공공위원장 손병복, 민간위원장 손정일)는 지난 8일 울진 연호공원 일원에서 '2025 울진군 복지박람회'를 성황리에 개최했다.

울진군지역사회보장협의체는 연호공원 일원에서 ‘2025 울진군 복지박람회’를 성황리에 개최했다. 울진군 제공

AD

이번 박람회에는 사회복지시설·단체, 유관기관, 지역주민 등 800여명이 참여했으며, '복지 ON, 행복 ON. 울진의 오늘을 켜다!'라는 슬로건 아래 복지의 불을 밝히고 군민의 행복을 함께 켜기 위한 소통의 장으로 마련됐다.

행사에는 35개 사회복지 시설·기관·단체가 참여해 기념식을 시작으로 복지 유공자 표창 수여식, 플래시몹 퍼포먼스, 문화공연 등 다채로운 프로그램으로 진행돼 참석한 군민들에게 즐거움과 감동을 선사했다.

또 현장에서는 복지 상담과 체험 부스, 아동·청소년 체험 프로그램, 재능나눔 자원봉사단체 부스 등 다양한 부대행사가 함께 운영돼 주민들의 높은 호응을 얻었다.





AD

손정일 민간공동대표위원장은 "박람회 개최를 위해 함께해주신 모든 분께 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회 복지 증진을 위해 협의체가 중심이 돼 다양한 복지자원을 연계하고, 군민 모두가 행복한 울진을 만들어가기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>