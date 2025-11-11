전진선 양평군수, 민원모니터와 소통 강화…"체감형 민원행정 구현"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양평군, 민원모니터 간담회 성료

민원행정 발전 방안 논의

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 10일 군청 대회의실에서 '민원모니터 간담회'를 개최했다. 이번 간담회는 민원행정 서비스의 질을 높이고 민원모니터 제도 운영을 활성화하기 위한 소통의 장으로 마련됐으며, 민원모니터 요원과 관계 공무원 등 50여 명이 참석했다.

전진선 양평군수가 지난 10일 군청 대회의실에서 '민원모니터 간담회'를 개최하고 있다. 양평군 제공

AD

이날 간담회에서는 한 해 동안 적극적으로 활동하며 군정 발전에 기여한 우수 민원모니터 요원에 대한 표창 수여식이 진행됐다. 이어진 민원모니터 운영 개선을 위한 수요 조사 및 의견수렴 시간에는 활동의 효율적 추진 방안, 제도 개선 방향, 애로사항 등을 주제로 심도 있는 논의가 이어졌다.

특히 참석자들은 주민의 목소리를 군정에 보다 효과적으로 반영하기 위한 실질적인 소통 방안과 민원행정 서비스 품질 향상을 위한 다양한 아이디어를 공유했다.

전진선 양평군수는 "민원모니터는 군민과 행정을 연결하는 소중한 가교 역할을 하는 분들"이라며 "앞으로도 민원모니터의 생생한 의견을 적극적으로 군정에 반영하고, 군민이 체감할 수 있는 민원행정 서비스를 구현하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

한편, 양평군은 앞으로도 민원모니터 활동을 체계적으로 지원하고, 참여와 소통을 강화하는 다양한 프로그램을 발굴하는 등 열린 민원행정 실현에 더욱 힘쓸 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>