본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"AI 버블, 당장 돈 빼야"…월가 예언가 '버리'의 경고[테크토크]

임주형기자

입력2025.11.15 06:30

시계아이콘02분 24초 소요
언어변환 뉴스듣기

마이클 버리, AI 대표 기업 공매도
고성장 AI, 늘 버블 꼬리표 따라붙어
"버블 있지만…터지려면 충격 있어야"

"우리는 때때로 거품(버블)을 본다. 이때는 (시장에) 참여하지 않는 것이 승리일 수도 있다."


미국 헤지펀드 사이언 자산운용 설립자 마이클 버리가 지난달 30일(현지시간) 자신의 엑스(X) 계정에 쓴 글입니다. 2년여 만에 처음으로 사회관계망서비스(SNS)에 남긴 발언이었지요. 버리는 공매도를 통해 막대한 부를 축적한 인물로, 2008년 미국 금융 위기를 예견한 금융인으로 유명합니다. 그런 그가 '인공지능(AI) 버블'을 예견하며 활동을 재개한 셈입니다. 월가는 물론 빅테크의 움직임도 분주해진 이유입니다.

AI 대표 기업 팔란티어·엔비디아 공격한 마이클 버리

버리는 AI 공매도를 현실로 옮겼습니다. 지난 13일(현지시간) 버리는 엑스를 통해 2027년 1월 만기인 팔란티어 500만주, 같은 해 12월 만기인 엔비디아 100만주 규모 풋옵션을 계약했다고 밝혔습니다. 풋옵션은 미리 정해진 가격에 주식을 팔 수 있는 권리로, 버리의 팔란티어 풋옵션 행사가는 50달러, 엔비디아 행사가는 110달러입니다. 두 회사 주가가 현재 대비 각각 약 70%, 40% 폭락한다고 베팅한 겁니다.


버리는 해당 풋옵션을 지난달까지 유지했다고 밝혔습니다. 다만 그는 "오는 25일에는 더 좋은 일이 있을 것"이라며 추가 투자에 나설 것임을 암시했습니다.


"AI 버블, 당장 돈 빼야"…월가 예언가 '버리'의 경고[테크토크] 마이클 버리 사이온 자산운용 설립자. 연합뉴스
AD

버리는 공매도의 신화로 회자되는 인물입니다. 2007년부터 2008년까지 세계 경제를 뒤흔든 서브프라임모기지 사태를 예측하고 미국 주가 폭락에 베팅해 돈을 벌었지요. 그는 위기의 씨앗이었던 미국 부실 주택담보대출 위험을 무려 2005년부터 경고한 바 있습니다. 그의 일대기를 다룬 영화 '빅쇼트'가 2015년 개봉하면서 대중적인 명성도 얻었지요.


"AI 버블, 당장 돈 빼야"…월가 예언가 '버리'의 경고[테크토크] 버리의 AI 기업 공매도에 대해 "미친놈"이라며 강력하게 비난하고 나선 알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)

버리가 다시 움직이자 월가는 물론 글로벌 AI 기업들도 촉각을 곤두세우고 있습니다. 버리가 겨냥한 팔란티어의 최고경영자(CEO) 알렉스 카프는 지난 4일 미 매체 CNBC와의 인터뷰에서 "버리는 미친놈"이라며 격앙된 반응을 보였습니다. 카프 CEO는 "(버리의 공매도는) AI 혁명을 의심하게 만들려는 시도"라며 "실제로 군인들을 지원하고, 사람들을 돕는 기업만 골라 공격한다"고 비난했습니다.

끊이지 않는 AI 버블 논란

AI 버블 논란은 어제오늘 일이 아닙니다. 지난 3년간 주가가 25배가량 상승하며 급성장한 팔란티어는 주가수익비율(PER)이 220배로, 다른 빅테크 기업인 엔비디아(33배), 메타(22배) 등보다 훨씬 커 항상 기업 고평가에 대한 의구심이 따라붙었습니다. 엔비디아의 경우 최근 이른바 '순환 거래' 논란에 발목이 붙잡힌 바 있습니다.


지난달 엔비디아는 오픈AI와 1000억달러 규모 그래픽처리유닛(GPU) 공급 계약을 맺었는데, 해당 거래는 엔비디아가 먼저 오픈AI에 1000억달러를 투자한 뒤, 오픈AI가 이 금액으로 엔비디아로부터 GPU를 구입하는 방식이었지요. 이에 대해 금융 전문지 파이낸셜타임스(FT)는 지난달 7일 "본질적으로 두 회사의 장부에만 돈이 오가는 순환 거래"라고 지적하며 "이 거래로 치솟은 주가가 정당화되려면 투자 수익이 발생해야 하는데, 문제는 수익이 아직 존재하지 않으며 어쩌면 미래에도 없을 수 있다"고 했습니다.


"AI 버블, 당장 돈 빼야"…월가 예언가 '버리'의 경고[테크토크]

버리는 AI 기업들이 실적도 부풀렸다고 주장합니다. 그는 지난 10일 "AI 하이퍼스케일러(초대형 데이터센터) 기업들은 자산의 사용 수명을 과도하게 길게 잡아 감가상각비를 줄이고 있다"며 "현대 회계에서 가장 흔한 이익 부풀리기 수법 중 하나"라고 질타했습니다.


일반적으로 데이터센터에 들어가는 GPU와 각종 컴퓨터 장비는 2~3년의 내용 연수(useful life·경제적으로 유효한 장비 수명)를 가집니다. 하지만 버리는 구글·메타·오라클·마이크로소프트 등 주요 AI 기업이 내용 연수를 4~6년으로 잡아 늘여 비용을 억제했다며, "이들 기업은 2026~2028년 사이 감가상각비를 1760억달러 과소계상할 것"이라고 전망했습니다.

"테크 산업에 버블 많지만…충격 있어야 터질 수 있어"

다만 AI 산업에 버블 위험이 있다고 해도, 붕괴가 당장 임박했을 가능성은 적습니다. 과거 여러 버블 논란을 낳은 다른 기업들과 달리 현재의 빅테크는 대부분 매출과 영업이익 모두 고성장하고 있기 때문입니다. 설령 불황기를 맞이한다고 해도 어느 정도 버틸 여력이 튼튼하다는 뜻입니다.


"AI 버블, 당장 돈 빼야"…월가 예언가 '버리'의 경고[테크토크] 오픈AI의 초대형 데이터센터. 오픈AI

월가의 기술 산업 전문 애널리스트인 댄 아이브스 또한 버리의 공매도 베팅을 "완전히 틀렸다"고 정면 반박하며 "팔란티어의 3분기 실적은 IT 산업 역사상 최고 분기 수준이며, 수치는 거의 비현실적"이라고 했습니다.


또 버리가 실제로 AI 기업들을 얼마나 공매도했는지도 불분명합니다. 헤지펀드들은 수익 방어를 위해 헤지(Hedge·투자 손실을 방어하기 위해 자기 전략과 반대되는 포지션을 매입·매도하는 것) 수단을 보유하기 때문입니다. 공매도가 실패했을 경우를 대비해 다른 자산을 매입했을 가능성이 있습니다. 게다가 버리가 서브프라임모기지 사태를 예견했을 때도, 실제로 시장에 충격파가 미칠 때까지 2년 넘게 기다려야만 했습니다. 이번에도 버리가 너무 빨리 위기를 감지하고 서둘러 베팅했을 확률을 배제할 수 없습니다.


"AI 버블, 당장 돈 빼야"…월가 예언가 '버리'의 경고[테크토크] 레이 달리오 브리지워터 창업자. 로이터연합뉴스

일각에선 AI 버블이 언젠가는 터지겠지만, 적어도 경제 환경이 변하는 수준의 충격이 필요하다고 예측합니다. 한때 세계 최대의 헤지펀드였던 '브리지워터' 설립자 레이 달리오는 최근 CNBC와의 인터뷰에서 "지금 테크 산업에는 버블이 많다"고 시인하면서도 "통화 정책이 긴축으로 돌아서는 등, 충격이 발생하기 전까지는 버블이 터지지 않을 것"이라고 예견했습니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그는 현재 세계 경제가 AI와 관련된 분야만 강하고, 나머지는 "상대적으로 취약한 상태"라고 경고하며 "시장 이익의 약 80%가 빅테크에 집중됐다. 현재 우리는 금리를 낮춰 취약한 일반 경제를 부양하고, AI 업계에선 투기 자본이 유입돼 버블이 부풀어 오르는 상황을 마주했을 것"이라고 경고했습니다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기