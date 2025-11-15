中 3번째 항모 확보, 美 긴장시킨 이유…'3분의1' 규칙

中 푸젠함 취역, 3항모체제 완성

美 유사시 11척 중 3~4척만 운용

지난 5일 공식 취역한 중국의 3번째 항공모함인 푸젠함의 모습. 신화연합뉴스

AD

중국의 3번째 항공모함인 푸젠함이 정식 취역하면서 대만해협을 둘러싼 미중간 군사적 긴장감이 더욱 고조되고 있다. 미군도 유사시 바로 운용가능한 항모는 3~4척 정도로 알려져있어 중국이 앞으로 항모를 추가 건조하면 대중억제력이 약화될 수 있다는 우려가 나오고 있다. 미국 안팎에서는 중국에 대항해 운용 항모를 냉전시기 때처럼 최소 15척 이상으로 늘려야한다는 목소리까지 나오면서 향후 군비경쟁이 한층 심화될 것으로 전망된다.

中 3번째 항모 공식취역…"약소국서 강국 나가는 발자취"

지난 9월 푸젠함에서 J-35 전투기의 이륙 훈련을 하는 모습. 신화연합뉴스

신화통신에 따르면 지난 5일 중국의 3번째 항모인 푸젠함이 공식취역했으며 시진핑 중국 국가주석도 취역식에 참석했다. 중국은 3개 항모를 보유하게 되면서 미국 11척에 이어 세계에서 2번째로 많은 항모를 보유한 국가가 됐다. 현재 미국과 중국 이외에 영국과 인도, 이탈리아 등이 2척씩 항모를 보유하고 있다.

푸젠함은 설계부터 생산까지 중국에서 온전히 만든 첫 국산 항모로 평가된다. 중국의 첫 항모였던 랴오닝함은 우크라이나가 보유했던 구소련제 항모를 매입해 개조했고, 두번째 항모인 산둥함은 랴오닝함의 설계를 본따 제작한 바 있다. 특히 푸젠함은 랴오닝함, 산둥함과 달리 전자기식 사출기(캐터펄트)를 갖춰 함재기 운용과 실전능력이 강화됐다.

중국정부는 3번째 항모 출범으로 해양강국의 기틀이 마련됐다고 자평하고 있다. 중국 관영 매체 환구시보는 "중국은 서방 해군이 100년 넘게 쌓아온 항모 역사를 불과 10여 년 만에 따라잡았다"며 "해상 약소국에서 강국으로 전환하는 역사적 발자취"라고 강조했다. 이어 "세 척의 항모를 순환배치함으로써 전천후 타격·방어 체계를 구축했다"며 "중국 해군이 '해안 방어' 중심에서 '원양 작전' 체제로 전환했다"고 강조했다.

중국은 현재 네번째, 다섯번째 항모도 계속 건조중인 것으로 알려졌다. 2030년까지 네번째 항모를 출범시키고 2035년까지 6척의 항공모함을 확보해 대만해협과 동중국해, 남중국해는 물론 태평양 동부지역의 주도권을 완전히 가져온다는 계획이다.

유사시 항모 3~4척 운용가능한 美…"항모 숫자 늘려야"

지난 8월 미 해군 니미츠급 항공모함인 에이브러햄 링컨호가 캘리포니아 샌디에이고 항에서 훈련을 준비중인 모습. 로이터연합뉴스

미국 안팎에서는 이러한 중국의 항모 전단 확대에 대중억제력 약화를 우려하는 목소리가 커지고 있다. 미군이 즉시 동원 가능한 항공모함이 3~4척 정도인 상황에서 중국의 항모가 더 늘어나면 남중국해에서 중국의 무력도발 수위가 더 올라갈 수 있다는 것이다.

CNN에 따르면 미 해군이 운용 중인 항모는 총 11척이다. 해당 항모들은 전세계 미국의 작전지역에 분산돼있다. 이들 항모는 미군의 전튜규칙 중 하나인 '3분의1' 규칙에 따라 동시에 3~4척 정도가 동원 가능하다. 3분의1 규칙은 전체 항모 중 3분의1은 전투 임무에 배치하고 나머지 3분의1은 전력배치를 위해 이동시키며, 또 나머지 3분의1은 유지보수를 위해 귀항시킨다는 전투테세 규칙을 의미한다.

결국 중국이 앞으로 항공모함 숫자를 6척까지 늘리면 동북아시아 일대 해역에서 미군보다 중국의 항모전단 숫자가 더 많아질 수도 있다는 것이다. 미군 안팎에서는 중국의 해군력을 효과적으로 억제하려면 냉전시기와 같이 항공모함 운용대수를 최소 15척 이상으로 늘려야한다는 주장이 제기되고 있다.





AD

미국의 국방전문매체인 내셔널세큐리티저널(NSJ)는 "앞으로 중국의 항모전단에 대한 우위와 억지력을 유지하려면 대만 인근과 남중국해 일대를 포함해 인도-태평양지역에만 총 6척의 항모가 필요하다. 이를 위해서는 현재 11척인 항모를 15척으로 늘려야할 것"이라며 "앞으로 중국의 위협수준, 일본과 호주 등 동맹국의 기여효과와 무인시스템 및 잠수함 전력 등을 고려해도 최소 항모 숫자는 유지되거나 소폭 증가시켜야할 것"이라고 지적했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>