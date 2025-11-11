용산구, 15일 전쟁기념관서 ‘2025 두런두런 용산’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

걷기·체험·공연 결합한 복합 문화축제

서울 용산구(구청장 박희영)가 오는 15일 토요일 오후 1시부터 5시까지 전쟁기념관(이태원로 29) 평화광장에서 ‘2025 두런두런 용산’ 행사를 개최한다. 지역 관광 진흥을 위한 자리로, 걷기·체험·공연이 결합된 복합 문화축제로 꾸렸다.

2025 두런두런 용산 포스터. 용산구 제공.

AD

행사 주무대인 전쟁기념관 평화광장은 전쟁기념사업회의 협조를 얻어 사용하게 됐다. 이곳에서는 다양한 공연과 체험 프로그램, 먹거리 트럭이 운영되며 내외국인 관광객과 주민 누구나 참여할 수 있다. 걷기 프로그램은 지난 2일까지 사전 접수를 받았으며 행사 당일 일부 현장 모집도 진행한다.

세부 프로그램으로는 그림 봉투 화분, 친환경 비누, 책갈피 만들기 등 친환경 체험, 턱걸이·요가·한방·심폐소생술 등 건강 프로그램, 1분 초상화와 얼굴 그림 등 놀이형 체험이 마련됐다.

무대에서는 팝페라와 뮤지컬 갈라쇼 등 공연이 펼쳐진다. 특히 가수 린과 KCM이 출연해 가을 저녁의 낭만을 더할 예정이다. 먹거리 트럭에서는 음료와 디저트를 판매하며 방문객들의 즐길거리를 풍성하게 한다.

걷기 참가자들은 전쟁기념관, 녹사평역, 이태원역, 한강진역 등 이태원 관광특구 약 5.5km 구간을 따라 걸으며 곳곳에서 체험을 즐길 수 있다. 구는 많은 인원이 몰릴 것으로 예상하고 응급의료 부스와 구급차를 배치해 안전을 강화했다. 관람객에게는 사전 안전수칙 확인과 대중교통 이용이 권장된다.

행사와 함께 서울 도심 관광협의회(용산·종로·중·성북·서대문·마포구)와의 연계도 이루어진다. 현장 한쪽에 각 자치구 관광 홍보 공간을 마련해 대표 명소를 소개하고 방문객과 직접 소통할 예정이다.





AD

박희영 용산구청장은 “두런두런 용산은 걷기와 문화, 환경보호를 아우르는 용산형 복합축제”라며 “구민과 관광객이 함께 어울려 건강한 삶과 지속 가능한 환경의 가치를 나누는 자리에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다. 이어 “용산구 대표 관광 명소인 전쟁기념관이 많은 분께 평화와 안보의 소중함을 전할 수 있도록 구에서도 적극적인 협력을 이어가겠다”며 전쟁기념사업회 측에 감사의 마음을 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>