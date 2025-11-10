포카칩 한 봉지에 감자 몇개?…유튜버 "0.6개" 주장에 연구원 "1개 이상" 반박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유튜버 "실험 결과 감자 0.6개 들어간다"

오리온 "사실과 달라…공정 차이 고려해야"

과자 내용물보다 질소가 많다는 이유로 '질소 과자'로 불리는 오리온 '포카칩'. 최근 한 유튜버는 포카칩 한 봉지에 실제로 감자가 몇 개나 들어가는지 직접 실험, "감자가 0.6개만 들어간다"고 주장해 화제를 모았다. 하지만 제조사인 오리온 측은 "사실과 다르다"며 "실제 생산 과정에서는 감자 1~1.5개가 사용된다"고 해명했다.

한 유튜버가 '포카칩' 한 봉지에 감자가 몇 개나 들어가 있는지 알아보기 위한 실험을 진행하고 있다. 유튜브 채널 '제로비'

유튜버 “직접 튀겨보니 감자 0.6개 들어가”

유튜버 제로비(ZeroB)는 지난 6일 ‘포카칩엔 감자가 몇 개나 들어갈까’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 “질소를 사면 감자칩을 준다는 말로 유명한 포카칩. 심지어 ‘포카’는 스페인어로 적다는 뜻이라는데, 이름값을 얼마나 하는지 직접 따져보자”며 실험을 시작했다.

제로비는 포카칩의 실제 감자칩 한 조각 지름을 66.9㎜로 측정한 뒤, 이와 유사한 크기의 감자 세 개(총 998g)를 준비했다. 이 감자들을 껍질째 세척하고 1.5~2㎜ 두께로 슬라이스해 전분을 제거한 뒤, 한 차례 데치고 기름에 튀겨 소금으로 간을 맞췄다.

그 결과 완성된 감자칩의 총 중량은 324g으로, 감자 한 개당 약 108g의 칩이 만들어졌다. 이를 기준으로 포카칩 한 봉(66g)을 환산하자, 감자 0.6개 분량이 들어간다는 계산이 나왔다. 제로비는 “결국 포카칩 한 봉엔 감자 반 개 남짓 들어가는 셈”이라며 “그래도 맛있으니까 용서된다”고 말했다. 이 영상은 게시 4일 만에 650만 조회 수를 돌파하며 큰 관심을 끌고 있다.

한 마트에 포카칩이 진열돼 있다. 오리온

오리온 “실제론 감자 1~1.5개 사용…수분 손실·공정 차이 고려해야”

하지만 오리온은 즉각 “사실과 다르다”며 정정에 나섰다. 오리온 연구원은 공식 계정을 통해 “66g 포카칩 한 봉에는 평균 200g짜리 감자가 1개에서 1.5개 들어간다”고 해명했다. 이어 “생감자에는 80~85%의 수분이 포함돼 있는데, 튀김 과정에서 대부분의 수분이 증발하기 때문에 단순 중량으로 비교할 수 없다”고 설명했다.





또한 “공장에서 사용하는 고온 단시간 튀김 공정은 기름 흡수율이 낮고 수분 제거율이 높지만, 가정에서는 튀김 온도·시간·데침 정도에 따라 기름을 더 많이 먹게 된다”며 “이런 차이로 인해 실제보다 감자 양이 적게 계산됐을 가능성이 높다”고 덧붙였다. 연구원은 “포카칩은 강원도 감자연구소에서 개발한 전용 품종으로 만든다”며 “가볍고 바삭한 식감을 유지하기 위해 제조 공정을 지속적으로 개선하고 있다”고 강조했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

