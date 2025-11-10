전진선 군수 "청년은 미래 희망…'청년친화도시 양평' 꽃 피우겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[기획] 양평군, 미래 일자리와 삶을 잇다

민선8기 청년정책 확대… 자립·정착·참여 기반 강화

청년통장·임차료·출퇴근비 지원 등 실질적 청년 맞춤정책

'매력양평' 비전 담은 청년정책 세미나로 미래 방향 제시

청년이 지역의 미래를 이끌어가는 시대, 양평군이 '청년이 머무는 도시'로의 대전환을 선언하며 실질적인 정책들을 차근히 쌓아가고 있다. 단순한 인구 유입을 넘어 청년들이 일하고 거주하며 성장할 수 있는 환경을 조성하는 것이 민선 8기 양평군의 핵심 목표다.

양평군이 양평청년포럼 발대식 및 화합대회를 개최하고 있는 모습. 양평군 제공

청년들이 지역에 정착하기 위해서는 일자리와 주거, 교통 문제 해결이 무엇보다 중요하다.

10일 양평군에 따르면 군은 청년 신혼부부의 안정적인 자립을 돕기 위해 연간 최대 200만원의 전·월세자금 대출이자를 지원, 주거비 부담을 완화했다.

정착의 기반, 주거와 경제적 자립 지원

관내 기업에 근무하는 청년에게는 '두배드림 청년통장'을 통해 연간 최대 480만원의 종잣돈을 마련할 수 있도록 돕고 있으며 면접 정장 무료대여, 청년공간 운영, 청년 인턴십 등으로 취업 준비부터 사회 진입까지 단계별 지원체계를 마련했다.

또한 수도권으로 출퇴근·통학하는 청년들의 교통비 부담을 줄이기 위해 정기승차권 운임비 지원 사업으로 직장과 학업을 병행하는 청년들의 현실적 어려움을 덜어주고 있다. 이러한 교통·주거·일자리 지원은 청년층의 지역 이탈을 막고 정주 여건을 강화하는 핵심 기반으로 평가된다.

이와 함께 청년 일자리의 새로운 중심축으로 기대되는 양동산업단지가 최근 중앙투자심사를 통과하며 본격 추진된다.

양평군이 '2025년 양평군 청년정책 서포터즈 위촉식 및 간담회'를 개최하고 있는 모습. 양평군 제공

양평군 양동면 일원 6만㎡ 이하 규모로 조성되는 양동산업단지는 경기주택도시공사(GH)와 공영개발 방식으로, 산업시설뿐 아니라 종사자 기숙사·중소기업지원센터·어린이집 등 정주 기반시설이 함께 들어선다. 내년부터 기본설계에 착수하여 2030년 준공을 목표로 하고 있으며, 전기장비, 금속가공, 고무 및 플라스틱 등 다양한 업종의 기업들이 입주할 것으로 기대를 모으고 있다.

군은 이번 산업단지 조성이 지역 청년에게 새로운 일자리와 삶의 터전을 제공하는 전환점이 될 것으로 보고 있다. 직접고용과 협력업체를 포함한 간접고용까지 더해지면 청년층의 지역 정착 기반이 한층 강화될 전망이다. 양평의 산업 기반이 확충되면 일자리를 찾아 외부로 떠나던 청년들이 다시 돌아올 수 있는 여건이 마련되는 셈이다.

군은 정책의 수혜를 넘어 청년이 스스로 정책을 제안하고 주도하는 구조를 만드는 데도 힘을 쏟고 있다. '청년정책 서포터즈' 운영과 온·오프라인 커뮤니티 지원을 통해 청년들의 의견이 행정에 반영될 수 있는 통로를 넓히고, 정책 발굴과 홍보 활동을 적극 지원하고 있다.

미래 비전 제시…'청년친화도시' 차별화 전략

이러한 민선8기의 실질적 정책 추진은 최근 열린 정책자문단 실무협의회 세미나에서도 이어졌다. 지난 4일 군청 대회의실에서 열린 '23-30 매력 양평 만들기 정책세미나'에서는 '청년친화도시 조성을 위한 미래 방향성과 차별화 전략'을 주제로 양평군 정책자문단과 청년단체, 청년정책위원회 등이 함께 모였다.

세미나에서는 '청년이 머물고 싶은 도시, 주도적으로 참여할 수 있는 매력양평'을 비전으로, 청년의 정착·일자리·참여 네트워크 구축을 통한 삶의 질 향상을 4대 추진 전략으로 제시했다. 특히 양평의 친환경농업특구라는 지역 강점을 살려 '청년 농업인이 이끌어갈 미래 농업' 전략이 발표돼 주목을 받았다.

전진선 양평군수. 양평군 제공

이번 논의는 단순한 아이디어 제시가 아니라, 민선8기 청년정책의 성과를 토대로 청년이 주체로 참여하는 거버넌스형 정책 체계를 본격화하는 계기가 됐다. 군은 세미나에서 제시된 제안을 실무 정책으로 구체화해, 앞으로 양평형 청년창업 모델과 지역 기반 일자리, 주거·문화 공간 확충 등으로 이어가겠다는 계획이다. 청년이 선택하고 머무는 도시, 삶의 터전이자 꿈의 무대가 되는 양평의 미래가 한층 가까워지고 있다.





전진선 양평군수는 "청년은 지역사회의 활력을 이끌어가는 중심 동력이자 미래 양평의 희망"이라며 "일자리, 주거, 복지, 문화 등 청년의 삶 전반에 걸친 정책 기반을 강화해 청년이 머물고 성장할 수 있는 청년친화도시 양평을 실현해 나가겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

