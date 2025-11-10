이준석 "李, 파란 윤석열 되려는 건가…檢총장대행 즉시 사퇴해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이준석 개혁신당 대표는 10일 검찰의 대장동 개발 비리 재판 항소 포기와 관련 이재명 정부를 겨냥해 "결국 파란 윤석열이 되려는 것이 아닌가 생각한다"고 비판했다.

개혁신당 이준석 대표가 지난 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대표는 이날 오전 국회에 연 최고위원회의에서 "지금 이재명 정부도 결국 윤석열 정부 시절의 여러 잘못된 것을 바로잡겠다는 기치를 가지고 정치를 풀어나가고 있다"며 "그런데 만약 윤 전 대통령이 박정훈 대령을 핍박했던 것처럼 일선 검사들이 항소하는 것까지 막아 세우면서 본인의 재판 리스크를 줄이려 한다면 결국 이재명 정부도 똑같은 말로를 겪을 수밖에 없다"고 강조했다.

이 대표는 민주당이 '항소 포기'가 아니라 '항소 자제'라며 검찰 결정을 두둔하는 것을 두고는 "검찰에 명시적으로 법무부 장관과 대통령의 영향이 미칠 수밖에 없는 구조"라며 "그렇다면 자제가 자발적이라기보다는 '자제를 시켰다'고 볼 수 있다"고 반박했다.

이 대표는 "자제 강요 정도는 될 것"이라며 "언어를 가지고 자꾸 장난치려고 하는 행동이 결국에는 문재인 정부 시기에도 뭔가를 벌여놓고 통계 조작 같은 것을 감추려고 한다든지 이런 식으로 말을 자꾸 바꾸는 경우가 있었는데 이번에도 그런 상황 아닐까 생각한다"고 했다.

이 대표는 노만석 검찰총장 직무대행에 대해선 "이런 불명예스러운 행동을 하고도 직을 지키려고 한다면 참 실망스러운 일"이라며 "오늘 즉시 바로 사퇴해야 한다"고 강조했다.





이어 "제가 윤 전 대통령을 욕해도 검사 윤석열은 추미애 장관에게 '검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아니다'라고 일갈할 정도의 깡은 있었다"며 "그 말도 못 하는 검찰총장 직무대행이 말이 되겠느냐"고 덧붙였다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

