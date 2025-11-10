NHN KCP, 3분기 영업익 158억…"분기 최대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NHN KCP가 3분기에 분기 기준 최대 영업이익 기록을 경신했다.

NHN KCP는 3분기 연결 매출 3175억원, 영업이익 158억원을 각각 기록했다고 10일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출 17%, 영업이익 79% 늘었다.

거래액도 13조3000억원으로 역대 최대였다. 전년 동기 대비 10% 늘었다. 해외가맹점 거래액(2조5000억원)이 성장을 견인했다. 해외가맹점 거래액은 전년 동기 대비 58% 늘었다.

사업 부문별로 보면 온라인 결제 부문은 매출 2853억원, 영업이익 159억원으로 전년 동기 대비 각각 11%, 62% 증가했다.

국내외 대형 가맹점 결제가 늘었다. 수입차, 여행 업종 결제액 상승 폭이 컸다. 3분기엔 무역대금 카드 거래 플랫폼(GTPP) 해외 사이트 확대, 선불사업 개시, 해외 지급대행서비스 증가 등 신규 사업 성과도 반영됐다.

오프라인 결제 부문 매출은 283억원이다. 영업이익은 흑자전환했다. 한국신용카드결제 연결 편입 효과, 민생회복 소비쿠폰 지급과 국내 외국인 관광객 증가 등으로 별도 기준 매출이 늘었다.





NHN KCP 관계자는 "신규 사업 성과가 가시화한 상황에서 연말 소비 특수 효과가 발생할 것으로 보이는 만큼 안정적으로 실적을 늘릴 수 있을 것"이라며 "스테이블코인 기반 신규 사업 준비 등을 통해 미래 성장동력을 강화하겠다"고 말했다.





