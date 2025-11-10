동두천시, '1일 명예시장'에 양순종 자원봉사센터 상임부회장 위촉

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 7일 양순종 동두천시 자원봉사센터 상임 부회장을 1일 명예시장으로 위촉했다.
양순종 명예시장은 자원봉사센터를 비롯해 6·25참전유공자회, 재향군인회, 의용소방대, 대한노인회 등 관내 주요 단체에서 활발히 활동하며 지역사회 발전과 취약계층 지원에 앞장서 온 공로를 인정받아 명예시장으로 위촉됐다.
이날 오전 박형덕 시장으로부터 위촉장을 수여 받은 양 명예시장은 "11월 명예시장으로 위촉해 주셔서 영광스럽게 생각한다"라며 "앞으로도 동두천을 더 따뜻하고 살기 좋은 도시로 만드는 데 힘을 보태겠다"고 소감을 전했다.
이날 양 명예시장은 복지정책과를 비롯해 안전총괄과, 자유수호평화박물관, 미디어센터, 반다비체육센터 등 주요 부서 및 시설을 방문해 업무보고를 받고 시정 주요 현안을 공유했다. 이어 자연휴양림과 놀자숲을 둘러보며 운영 현황과 이용 활성화 방안에 대해 의견을 나누는 등 명예시장으로서의 역할을 충실히 수행했다.
특히 관내 복지 취약계층을 위해 사용해 달라며 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁, 연말연시 나눔의 의미를 더했다.
지금 뜨는 뉴스
한편, 동두천시의 '1일 명예시장' 제도는 시민 및 출향 인사 등에게 하루 동안 시정 운영을 체험할 기회를 제공함으로써 시민과 함께하는 참여행정과 현장 중심 소통 행정을 실현하기 위한 제도로 지속 운영되고 있다.
동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>