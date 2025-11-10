동두천시, '1일 명예시장'에 양순종 자원봉사센터 상임부회장 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 7일 양순종 동두천시 자원봉사센터 상임 부회장을 1일 명예시장으로 위촉했다.

박형덕 동두천시장(오른쪽)이 지난 7일 양순종 동두천시 자원봉사센터 상임 부회장을 1일 명예시장으로 위촉하고 있다. 동두천시 제공

양순종 명예시장은 자원봉사센터를 비롯해 6·25참전유공자회, 재향군인회, 의용소방대, 대한노인회 등 관내 주요 단체에서 활발히 활동하며 지역사회 발전과 취약계층 지원에 앞장서 온 공로를 인정받아 명예시장으로 위촉됐다.

이날 오전 박형덕 시장으로부터 위촉장을 수여 받은 양 명예시장은 "11월 명예시장으로 위촉해 주셔서 영광스럽게 생각한다"라며 "앞으로도 동두천을 더 따뜻하고 살기 좋은 도시로 만드는 데 힘을 보태겠다"고 소감을 전했다.

이날 양 명예시장은 복지정책과를 비롯해 안전총괄과, 자유수호평화박물관, 미디어센터, 반다비체육센터 등 주요 부서 및 시설을 방문해 업무보고를 받고 시정 주요 현안을 공유했다. 이어 자연휴양림과 놀자숲을 둘러보며 운영 현황과 이용 활성화 방안에 대해 의견을 나누는 등 명예시장으로서의 역할을 충실히 수행했다.

특히 관내 복지 취약계층을 위해 사용해 달라며 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁, 연말연시 나눔의 의미를 더했다.





한편, 동두천시의 '1일 명예시장' 제도는 시민 및 출향 인사 등에게 하루 동안 시정 운영을 체험할 기회를 제공함으로써 시민과 함께하는 참여행정과 현장 중심 소통 행정을 실현하기 위한 제도로 지속 운영되고 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

