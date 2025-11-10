세계 최초 웰니스 로봇 나무엑스, CES 2026서 혁신상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다양한 웰니스 AI 기능 높은 평가



SK인텔릭스는 지난달 선보인 세계 최초 웰니스 로봇 '나무엑스(NAMUHX)'가 CES 2026에서 혁신상을 받았다고 10일 밝혔다.

CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES를 앞두고 기술력과 혁신성이 뛰어난 제품에 수여하는 글로벌상이다.

나무엑스는 ▲자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션 ▲비접촉식 바이탈 사인 체크 등 인공지능(AI) 기술이 집약된 다양한 웰니스 솔루션을 갖췄다는 점에서 높은 평가를 받았다. 차별화된 AI 기술력을 바탕으로 시큐리티·뷰티·명상·펫 케어 등 다양한 웰니스 영역으로 서비스 확장이 가능한 점도 수상에 주효하게 작용했다.

나무엑스는 자율주행과 100% 음성 제어 기능을 기반으로 오염원을 스스로 찾아가 청정하는 '에어 솔루션'을 핵심 기능으로 제공한다. 웰니스 로봇 1대로 최대 60평 공간까지 관리할 수 있어 구독료와 에너지 비용을 절감할 수 있다. 또 고성능 에어센서와 올인원 필터를 적용해 초미세먼지·세균·바이러스 등 28종 오염 물질을 99% 이상 제거하고 가정과 사무실, 로비 등 다양한 공간에서 활용이 가능하다.

비접촉 방식의 원격 광혈류측정(rPPG) 기술을 활용해 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도 등 총 5가지 주요 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 '바이탈 사인 체크 기능'과 일상의 다양한 상황에 맞춰 작동하는 '웰니스 모드(웨이크업·웰컴·릴랙스)' 등도 부가적으로 사용할 수 있다.





나무엑스 관계자는 "이번 CES 혁신상은 세계 최초 웰니스 로봇 나무엑스의 차별화된 AI 기술력을 글로벌 무대에서 입증한 성과"라며 "나무엑스만의 차별화된 AI 기술을 기반으로 웰니스 로봇 시장에서 선두 자리를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

