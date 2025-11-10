철원 작은영화관, 수능 마친 수험생에게 문화 힐링 '천원의 행복' 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

(재)철원문화재단은 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들의 노고를 격려하고 문화·여가 활동을 지원하기 위해 '2025년 작은영화관 수능 이벤트, 천원의 행복'을 추진한다.

철원군청 전경.

이번 행사는 수험생들에게 단돈 천 원으로 최신영화를 관람하고 매점도 함께 이용할 수 있는 특별한 이벤트로, 2026학년도 대학수학능력시험 다음날인 오는 14일부터 12월 14일까지 약 한 달간 철원 작은영화관 3개소(뚜루·삼부연·달빛)에서 진행될 예정이다.

해당 이벤트는 현장 발권으로만 이용할 수 있으며 직원에게 신분증(학생증)과 수험표를 제시하면 영화 관람과 매점 A콤보를 단돈 천 원에 즐길 수 있다. 본인 확인이 가능한 수험생에 한해 지원되며, 종이 수험표에 도장을 날인해주는 형식으로, 1인당 최대 2회까지 참여할 수 있다.

이벤트 기간에 상영 예정인 영화로는 '프레데터: 죽음의 땅', '나우 유 씨 미3', '위키드: 포 굿', '주토피아 2' 등이 있으며 상영 일정은 사정에 따라 변경될 수 있다.





철원문화재단 신중철 운영본부장은 "작은영화관에서의 휴식이 수험생들에게 큰 위로와 활력이 되길 바라며 모든 수험생들이 스스로의 노력에 자부심을 느끼고 더 큰 꿈을 향해 나아가길 응원한다"고 전했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

