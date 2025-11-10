金총리 "김건희 망동에 이어 서울시도 초고층 개발…종묘 수난"

김민석 국무총리는 10일 "종묘가 수난"이라며 "상상도 못 했던 김건희씨의 망동이 드러나더니, 이제는 서울시가 코앞에 초고층 개발을 하겠다고 한다"고 비판했다.
김 총리는 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "민족적 자긍심이자 상징인 세계문화유산과 그 주변 개발을 둘러싼 논쟁은 단순한 개발론과 보존론의 대립이 아니"라며 이같이 말했다.
김 총리는 "도심 속 문화유산, 특히 유네스코 세계문화유산은 역사적 가치와 개발 필요성 사이의 지속가능한 조화를 찾아가는 '문화적 개발'이 필요하다"며 "서울시의 초고층 계획에 대해 종묘의 세계문화유산 지정이 해지될 정도로 위협적이라는 심각한 우려가 제기되고 있다"고 말했다.
김 총리는 "기존 계획보다 두 배 높게 짓겠다는 서울시의 발상은 세계유산특별법이 정한 '탁월한 보편적 가치'를 훼손할 우려가 있고, K-관광 부흥에 역행해 국익과 국부를 해치는 근시안적 단견이 될 수 있다"며 "최근 한강버스 추진과정에서 물의를 빚은 서울시로서는 더욱 신중하게 국민적 우려를 경청해야 할 것"이라고 경고했다. 그러면서 "서울시의회 조례 개정안이 상위법인 문화재보호법(현 문화유산법)과 충돌하는지 여부를 다룬 대법원판결은, 특별법으로 관리되는 세계문화유산 코앞의 초고층 건물 건축에 관련한 모든 쟁점을 다루고 있지 않다"고 지적했다.
관련해 김 총리는 유홍준 국립중앙박물관장, 허민 국가유산청장, 김경민 서울대 도시계획학과 교수 등과 함께 이날 종묘를 직접 방문할 예정이다. 김 총리는 "오늘 종묘 방문과 함께 이번 문제를 적절히 다룰 법과 제도보완 착수를 지시할 것"이라고 예고했다.
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
