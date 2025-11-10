시흥시, 28일부터 '시흥 미래교육포럼' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 시흥시는 시흥교육지원청, 시흥시의회와 공동으로 오는 28일부터 다음 달 8일까지 '2025 시흥미래교육포럼'을 개최한다.

'지속가능한 상생의 교육도시 시흥, 비전과 혁신전략'을 주제로 열리는 이번 포럼은 시흥ABC행복학습타운, 서울대 시흥캠퍼스, 시흥에코센터 및 온라인에서 분산 진행된다.

메인포럼은 28일 시흥ABC행복학습타운에서 열린다. '보통의 아이들이 행복한, 지속 상생하는 교육도시'라는 비전을 중심으로 시흥교육의 성과와 향후 발전 방향을 제시한다. 올해는 기존의 활동보고 형식을 벗어나, 시흥교육의 핵심 의제인 ▲교육격차 해소와 포용적 시흥교육(교육복지) ▲시흥형 교육혁신, 바이오와 미래교육(미래비전) 등을 중심으로 논의가 진행된다.

교육복지 세션에서는 내년 전면 시행되는 '학생맞춤통합지원법' 취지에 맞춰 정보의 파편화·단절로 인한 사각지대·중복지원을 해소하기 위한 통합 플랫폼·데이터 기반 지원의 방향을 제시한다. 이주배경청소년 다문화 교육의 방향과 과제, 디지털 격차 해소, 지역 돌봄 협력망 재정비 등 현장 이슈도 함께 논의한다.

미래비전 세션에서는 시흥의 바이오 등 미래산업을 교육과 연계한 진로 지원 체계를 다룬다. 미래산업 기반 양질의 일자리 발굴, 바이오·스마트팜 등 새로운 미래진로와 연계된 교육공간 재구성 및 기후위기 대응형 환경교육 거버넌스 구축 방안도 논의된다.

10개로 구성된 세부 세션은 다음달 1일부터 8일까지 이어진다. 교육복지분과에서는 ▲교육복지 통합지원 네트워크 추진 방안 ▲느린학습자 등 교육복지 소외계층 지원의 현재와 미래를, 교육행정분과에서는 ▲학교-지역사회 주차장 상호공유 정책 제안 및 실현 방안을 각각 다룬다. 이와함께 ▲시흥형 환경교육과정 개발과 사례(기후환경분과) ▲교육을 통해 도약하는 교육도시 방안(K-교육도시분과) ▲다문화시대, 모두의 배움을 위한 포용교육 방안(이주배경청소년분과) 등의 세션이 열린다. 행사에서는 '시흥공유학교 학부모 설명회', '2026 시흥교육정책 및 원클릭시스템 사업설명회' 등 연계 세션도 진행된다.





포럼 참여 희망자는 '시흥 쏙(SSOC) 누리집'과 '시흥교육지원청 누리집'의 공지사항에서 신청하면 된다. 자세한 내용은 시흥시 교육자치과나 시흥시교육지원청으로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

