'트럼프 연설 조작' 논란에 영국 BBC 수뇌부 사퇴

도널드 트럼프 미국 대통령의 연설을 조작해 방영했다는 의혹에 휘말린 영국 공영방송 BBC의 사장과 보도국장이 자리에서 물러났다.

BBC는 9일(현지시간) 팀 데이비 대표와 데버라 터너스 보도국장이 사퇴한다고 밝혔다.

데이비 대표는 성명에서 "BBC는 전반적으로 좋은 성과를 내고 있지만, 일부 실수가 있었기에 대표로서 궁극적인 책임을 져야 한다"고 했다. 터너스 국장도 현재 진행 중인 논란이 "BBC에 해를 입히는 단계에 도달했다"며 "책임은 내게 있다"고 밝혔다.

BBC는 지난해 10월 '트럼프: 두 번째 기회?' 특집 다큐멘터리에서 미 의회 폭동이 일어난 2021년 1월6일 트럼프 대통령의 연설을 의도적으로 편집했다는 의혹을 받고 있다. 트럼프 대통령의 연설 세 부분을 한 문장처럼 보이도록 짜깁기해 의회 폭동을 선동한 것처럼 보이게 했다는 것이다.





이에 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 BBC를 "100% 가짜뉴스", "좌파 선전 기계"라고 부르며 맹비난했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

