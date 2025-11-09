'대장동 항소 포기' 檢총장 대행·법무장관 등 고발당해

보수성향 단체들, 직권남용 등 의혹 고발
'대장동 사건 항소 포기'와 관련해 노만석 검찰총장 직무대행 등이 9일 보수성향 시민단체로부터 고발당했다.
이날 서민민생대책위원회(서민위)는 직무유기·직권남용·업무방해·명예훼손 등 혐의로 노 대행과 박철우 대검찰청 반부패부장에 대한 고발장을 서울경찰청에 제출했다.
여기에 정성호 장관과 이진수 차관, 김현지 대통령실 제1부속실장, 봉욱 민정수석비서관 등을 직권남용·업무방해·명예훼손 등 혐의로 함께 고발했다. 항소 포기에 법무부와 대통령실이 개입한 의혹도 있다는 이유에서다.
서민위는 고발장에서 검찰 항소 포기 과정에서 헌법과 법률에 따라 해야 할 업무를 해태했고, 직권이 남용됐다고 주장했다.
전날 가로세로연구소도 이재명 대통령과 정 장관, 노 대행, 정진우 서울중앙지검장을 직권남용, 직무유기, 검찰청법·국가공무원법 위반 혐의 등으로 고발한 바 있다.
