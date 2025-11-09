복합문화공간으로 새단장… 롯데百 동래점, 프리미엄 스포츠센터 리뉴얼 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 10일 프리미엄 스포츠센터 ‘리조트 휘트니스’ 리뉴얼 오픈



인기F＆B·골프연습장 등 20∼40대 고객↑, 리포지셔닝 효과 톡톡

롯데백화점 동래점은 오는 10일 프리미엄 라이프스타일 브랜드 '리조트 휘트니스(Resort Fitness)'로 새롭게 리뉴얼한 스포츠센터를 선보이며 고객들을 맞이한다.

리뉴얼 오픈한 롯데백화점 동래점 9층 스포츠센터 수영장(파크 뒤 시엘).

이번 리뉴얼은 2001년 스포츠센터 개장 이후 약 24년 만의 대규모 리모델링으로, 쇼핑 중심의 공간을 넘어 지역의 라이프스타일을 선도하는 대표적인 복합문화 생활공간으로 입지를 굳히려는 롯데백화점 동래점의 의지를 잘 보여준다.

새로운 스포츠센터는 고급스럽고 세련된 분위기 연출에 집중했다. 총 860평(약 2843㎡) 규모의 전 구역에 걸쳐 유럽풍 감성의 인테리어를 도입하고 공간별로 차별화된 콘셉트를 적용해 새로운 경험을 선사한다.

'그랜드살롱(로비)'은 프라이빗한 고객 라운지로 구성돼 휴식과 상담이 가능하고, '파크 뒤 시엘(수영장)'은 넓은 개방감을 갖춘 수영장으로 자연광을 그대로 느낄 수 있는 장점이 있다. '아뜰리에(피트니스)'는 트레이닝과 프리웨이트존으로 구성됐고, '샤펠(스파＆파우더룸)'은 고급 호텔 수준의 편의시설을 제공한다.

롯데백화점 동래점 9층 스포츠센터 ‘리조트 휘트니스’에 등록하기 위해 상담을 받고 있는 고객. 롯데백화점 동래점 제공

피트니스는 세계적으로 인지도 있는 이탈리아 명품 브랜드 '테크노짐(Technogym)'의 최신 운동기구들을 도입해 수준 높은 운동 환경을 조성했다. 이에 더해 개인 맞춤형 트레이닝과 클리니컬 테라피 기반의 웰니스 케어 프로그램을 통해 고객의 신체 컨디션과 생활 패턴에 맞춘 운동 서비스를 제공한다.

또 내년부터는 운동, 회복, 영양, 수면까지 아우르는 건강 관리 서비스로 확대해 기존의 웰니스 케어를 한 단계 진화시킨 통합형 관리 프로그램도 선보일 계획이다.

이번 스포츠센터 리뉴얼은 롯데백화점 동래점이 추진하고 있는 '라이프스타일 복합문화공간' 전략의 일환이다. 동래구 일대에 대단지 신규 아파트 단지가 지속적으로 들어서며 젊은 세대의 유입이 늘어남에 따라 쇼핑 외에도 스포츠, 문화, 휴식이 어우러진 공간으로의 전환을 가속화하고 있다.

이에 맞춰 동래점은 리뉴얼을 통해 트렌디한 카페·식음료 매장과 올리브영 등의 생활밀착형 브랜드들을 새롭게 선보였으며 7층에는 대형 실내 골프연습장 GDR을 입점시키는 등 다양한 여가 콘텐츠를 강화했다. 이러한 변화로 인해 동래점의 20∼40대 젊은 고객층 구성비가 약 40%로 증가했고, 스포츠센터 리뉴얼을 통해 더욱 견고해질 것으로 예상된다.





이상원 롯데백화점 동래점장은 "이번 프리미엄 스포츠센터 리뉴얼은 단순한 시설 환경 개선을 넘어 지역 고객에게 커뮤니티 공간과 라이프스타일을 지원하는 시작"이라며 "앞으로도 동래점은 쇼핑, 문화, 건강이 어우러진 복합문화공간으로서 고객들에게 새로운 경험과 가치를 제공하겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

