성동구, 중소기업·소상공인에 250억 특별신용보증 융자

대출금리의 최대 1.5% 이자 구에서 지원

서울 성동구(구청장 정원오)가 고금리와 경기 침체로 경영난을 겪는 지역 내 중소기업과 소상공인을 위해 총 250억원 규모의 ‘성동형 특별신용보증 융자’를 지원한다.

성동구청 전경. 성동구 제공.

이번 사업은 신용도나 담보력이 부족해 일반 금융기관에서 대출을 받기 어려운 자영업자를 돕기 위한 제도로, 구와 은행, 서울신용보증재단이 협약을 체결해 추진된다. 서울신용보증재단이 보증을 제공함으로써 별도의 담보나 보증인 없이도 융자를 받을 수 있다.

지원 대상은 성동구 내에서 사업자등록 후 6개월 이상 영업 중인 중소기업 및 소상공인으로, 서울신용보증재단에 기존 보증 잔액이 없어야 한다. 다만 휴·폐업 업체, 신용불량자, 보증금지 및 제한업종 등은 신청할 수 없다.

보증 규모는 총 250억원이며, 자금 소진 시까지 신청 가능하다. 융자한도는 최대 5000만원으로, 담보는 서울신용보증재단의 신용보증서만 인정된다. 또한 구는 협력은행과 함께 대출금리의 최대 1.5%의 이자를 지원해 기업들이 저금리로 융자를 받을 수 있도록 했다. 상환 조건은 1년 거치 후 3년 균등분할 상환이다.

융자 신청은 대표 본인 신분증과 사업자등록증 사본, 부가가치세 신고 자료 등 구비서류를 갖춰 서울신용보증재단 성동지점에서 사전 상담 후 접수하면 된다. 자세한 내용은 성동구청 누리집 새소식란에서 확인할 수 있다.





정원오 성동구청장은 “경기 침체와 고금리 등 복합 위기 상황이 지속되며 관내 기업들이 어려움을 겪고 있다”며 “‘성동형 특별신용보증 융자’ 지원 사업이 지역기업 보호와 안정적인 기업경영에 이바지하는 실질적인 지원책이 되었으면 한다”고 말했다.





