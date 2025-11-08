화천산천어축제 내년 1월 10일 개막…23일간 겨울왕국 펼친다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화천군, 2026 화천산천어축제 23일간 열려

'얼지 않은 인정, 녹지 않는 추억' 슬로건

산천어 낚시부터 얼음조각까지 '즐길거리 가득'

산천어 체험·선등거리 페스티벌 등 운영



'국가대표 겨울축제' 2026 얼음나라 화천산천어축제가 내년 1월10일부터 2월1일까지 23일간 열린다.

'2026 얼음나라 화천산천어축제' 드론 전경. 화천군 제공

강원도 화천군과 (재)나라는 최근 축제 기본계획 보고회와 이사회를 개최하고 본격적인 축제 준비에 돌입했다.

'얼지 않은 인정, 녹지 않는 추억'을 슬로건으로 하는 화천산천어축제는 눈과 얼음으로 즐길 수 있는 최고의 콘텐츠들로 가득 채워진다.

대표 프로그램인 산천어 얼음낚시와 맨손잡기를 비롯해 하얼빈 빙등제를 연상케 하는 실내 얼음조각광장, 삿포로 눈축제 못지않은 거대한 눈 조각 조형물, 주말 저녁마다 열리는 선등거리 페스티벌이 변함없이 운영된다.

또 핀란드 로바니에미시 산타마을에서 '리얼 산타 '일행이 화천을 방문해 아이들과 즐거운 시간을 가질 예정이다.

지난 1월 열린 '2025 얼음나라 화천산천어축제'에서 리얼산타 이벤트. 화천군 제공

산천어 얼음낚시는 현장 접수와 예약접수를 통해 즐길 수 있고 갓 잡은 산천어는 축제장에 마련된 구이터와 회센터에서 맛볼 수 있다.

축제장 얼음판 위에는 40m 슬로프의 눈썰매장이 설치돼 관광객들은 총 140m에 달하는 구간을 미끄러져 내려올 수 있다.

이 밖에도 축제장을 가로지르는 짚라인, 얼곰이성 미끄럼틀, 국내 최장 아이스 봅슬레이, 세계 얼음썰매 체험, 얼음축구와 파크골프 체험, 스케이트 체험 등 축제장 곳곳은 다양한 이벤트로 채워지게 된다.

'2025 2025 얼음나라 화천산천어축제' 실내얼음조각광장. 화천군 제공

또 지역경제 활성화를 위해 숙박 관광객에게는 파크골프 무료 라운딩, 무료 밤낚시와 평일 얼음낚시 체험 기회가 주어진다.

유료 입장객들이 돌려받는 화천사랑상품권은 지역에서 현금처럼 사용이 가능ㅎ며, 농특산물 교환권은 축제장 내 판매시설에서 사용할 수 있다.





'2025 얼음나라 화천산천어축제' 에티오피아 피스커피. 화천군 제공

(재)나라 이사장을 맡고 있는 최문순 화천군수는 "지난 1년간 화천산천어축제를 기다려온 국내?외 관광객들에게 최고의 즐거움으로 보답하겠다"며 "안전을 최우선으로 준비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

