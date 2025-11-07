김건희 특검, 김 여사·한학자 등 ‘정당법 위반’ 추가 기소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검 "2023년 국민의힘 당대표 경선에 개입… 통일교인 입당"

"통일교 측에 정부 차원 지원·교단 인사 비례대표 공천 약속"

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. ＜2025.9.24 사진공동취재단＞

AD

민중기 특별검사팀이 김건희 여사와 한학자 총재 등에 대해 정당법 위반 혐의로 추가기소 했다.

특검팀은 7일 김 여사와 한 총재, 건진법사 전성배씨, 통일교 전 세계본부장 윤모씨, 통일교 전 총재 비서실장 정모씨를 추가 기소했다고 밝혔다.

특검팀은 그간 통일교 측이 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 특정 후보를 당 대표로 밀기 위해 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹을 수사해왔다.

특검팀에 따르면 김 여사와 전씨는 2023년 3월 국민의힘 당대표 경선과 관련해 윤석열 대통령과 자신들이 지지하는 후보자를 정당의 대표자로 선출되게 할 목적으로, 2022년 11월 한 총재 등 세계평화통일가정연합 소속 교인들에게 국민의힘 당원으로 입당해 특정 후보자가 당선될 수 있도록 지원받는 대가로 통일교 측에 정부 차원의 지원과 교단 인사의 총선 비례대표 공천을 약속했다.

김 여사는 지난 8월 자본시장법 위반(도이치모터스 주가조작 의혹)·정치자금법 위반(명태균 공천개입)·특정범죄 가중처벌법상 알선수재(건진법사·통일교 청탁 의혹) 혐의로 구속기소됐다.





AD

한 총재는 윤씨와 공모해 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 윤 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의로 지난달 10일 구속기소 됐다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>