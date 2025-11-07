“시민과 함께 미래 그린다”… 양산시, ‘시민과의 미래대화’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 특성 반영한 AI 기반 미래 영상 시청 등 정책 방향 토론

경남 양산시는 시 승격 30주년을 기념해 시민과 전문가가 함께 양산의 미래를 전망하고, 우리가 해야 할 과제를 논의하기 위한 양산시민과 미래대화를 개최했다.

지난 6일 비즈니스센터 컨벤션홀에서 열린 이번 행사에는 양산시민 50여명과 전문가가 참석해 양산시 미래전략 방향에 대한 열띤 토론을 벌였다.

이번 미래대화는 기존의 딱딱한 토론 방식을 벗어나 시민의 참여도를 높이는 새로운 방식으로 진행됐다. 특히 지역 특성을 반영한 AI 기반 미래 영상을 시청하는 '미래 몰입 콘텐츠'를 통해 참석자들은 양산이 지향해야 할 미래상을 생생하게 체험하고 공감대를 형성했다.

참석자들은 세 차례 토의를 거치며 '과거와 현재의 문제점 토론', '미래 몰입', 그리고 '선호 미래 실현을 위한 정책 과제 도출' 과정을 통해 시민이 원하는 구체적인 미래 정책 의제를 발굴했다.





나동연 시장은 "경남, 부산, 울산의 협력을 선도하는 전략적 중심도시로 우리 시가 지속적으로 발전하기 위해서는 장기적인 안목과 전략이 중요하다"며 "이번 토론의 장을 통해 시민이 주도하는 실질적인 정책의제를 발굴하는 소중한 시간이 되길 바란다"고 강조했다.

양산시민과의 미래대화.





