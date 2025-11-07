이현재 시장 "평생학습 액션플랜 추진…정주성 강화·도시 발전 이끌겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남시, ' 제4차 평생교육 중장기 발전계획 비전 공개

유네스코 학습도시 하남, 권역별 맞춤형 학습생태계 구축 가속화

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 6일 시청 상황실에서 '하남시 평생교육 중장기 발전계획' 수립을 위한 중간보고회를 개최했다고 7일 밝혔다. 이번 보고회는 평생학습도시 하남의 향후 5년 비전을 공유하고 시민 맞춤형 평생교육 정책 방향을 구체화하기 위해 마련됐다.

이현재 하남시장이 지난 6일 시청 상황실에서 '하남시 평생교육 중장기 발전계획' 수립을 위한 중간보고회를 개최하고 있다. 하남시 제공

평생교육협의회는 하남시 평생교육진흥 조례에 따라 설치된 자문·심의기구로, 의장인 이현재 시장을 비롯해 교육·문화·복지·시민 분야 전문가 12명으로 구성되어 있으며, 평생교육진흥계획 수립과 학습관 운영, 기관 간 협력 조정 등의 역할을 수행하고 있다.

이날 회의에서는 건국대학교 송영선 교수(책임연구원)가 연구의 중간보고를 맡아 하남시 평생교육의 성과와 향후 추진전략을 설명했다.

보고 내용에 따르면 하남시는 지난 5년간 ▲하남형 학습전달체계 구축 ▲학습공간 확충 및 접근성 제고 ▲유네스코 글로벌 학습도시 가입 승인 ▲성과관리체계 마련 ▲시민 인재양성 및 학습바우처 제도화 등으로 안정적이고 지속가능한 학습도시 기반을 구축했다.

또한 하남시민을 대상으로 평생학습에 대해 인식 조사한 결과, 시민의 74% 이상이 평생교육이 삶의 질 향상에 기여한다고 응답해, 평생학습이 단순한 취미나 여가 차원을 넘어 삶의 질 개선 요소로 자리 잡고 있음을 보여줬다.

이번 중간보고에서는 이러한 성과를 토대로 ▲권역별 맞춤형 학습거점 고도화 ▲세대 맞춤형 경력전환·성장지원 역동적 학습생태계 구축 ▲시민 체감형 스마트 학습 혁신 도시 구현 ▲성과관리 고도화 및 정책 환류 강화 ▲글로벌 학습도시로의 확장 전략 등 중점 전략과제가 제시됐다.

또한 실무자와 시민, 전문가 자문 결과를 반영해 '배움으로 성장하고, 혁신으로 미래를 펼치는 학습도시 하남'을 비전으로 삼고, 균형 잡힌 권역별 학습기반 조성과 포용적 학습환경 마련, 지산학 연계 협력 플랫폼 구축 등을 논의했다.





이현재 하남시장은 "하남시는 2022년 대한민국 평생학습대상 수상, 2024년 유네스코 글로벌 학습도시 가입 등으로 평생학습도시로서의 기반을 굳건히 다졌다"며 "앞으로도 평생학습 액션플랜을 체계적으로 추진하여 학습의 성과가 가시적으로 나타나도록 하고, 정주성을 강화하며 지역사회 공통과제에 대한 공감대를 확산시켜 도시 발전을 이끄는 시민의식 함양으로 함께 성장하는 지속가능한 학습도시를 조성해나가겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

