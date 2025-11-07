광주송정역, 올겨울 ‘가장 예쁜 역’으로 변신한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성탄 트리·산타마을 조성

시민 참여 축제도 준비

광주 광산구가 광주송정역을 겨울철 감성 명소로 꾸미는 '12월 가장 예쁜 역' 프로젝트를 추진한다. 대형 성탄 트리와 산타 마을 조성, 문화행사 등을 통해 시민에게 머물고 즐길 수 있는 연말 문화 공간을 선보인다는 계획이다.

지난해 광주송정역 광장에서 설치된 ‘빛의 광장 성탄 트리’. 광산구 제공

7일 광산구에 따르면 구는 이달부터 광주송정역 광장 일대를 빛의 조형물로 채운 '산타 마을'로 꾸민다. 대형 성탄 트리와 선물 상자, 산타의 집, 마차 등 포토존을 설치해 오는 15일 점등식에서 첫선을 보일 예정이다. 내년 1월까지 저녁 시간마다 광장은 불빛으로 물들며 시민들이 추억을 남길 수 있는 공간으로 운영된다.

구는 '12월 가장 예쁜 역'을 활용한 시민 참여형 이벤트와 공연 등 문화행사도 준비하고 있다. 특히 성탄절을 앞둔 12월 20일에는 광산로 일대에서 퍼레이드와 세대별 공연, 체험 행사가 열리는 '가장 예쁜 역 축제'를 개최한다.





박병규 구청장은 "광주송정역이 지나치는 공간이 아닌 머물고 즐기는 문화 명소로 거듭나길 기대한다"며 "시민들에게 올겨울 최고의 인생 사진 장소가 될 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

