[24시간 거래시대가 온다②-1]"뭐가 달라지나"…개미의 눈으로 본 기회와 리스크

"직장인 등 시간 제약 해소 효과 커"

개인투자자 설문, 10명 중 7명은 24시간 반대

피로·시세왜곡·시장감시 공백 등 우려

한국의 주식 거래시간이 8to8(12시간)을 넘어 장차 24시간 체제로 나아갈 경우 '동학개미'들의 투자 환경은 어떻게 바뀔까. 가장 크게 달라지는 점은 역시 편의성 증대다. 투자자들은 시간에 얽매이지 않고 주식을 사고파는 것은 물론, 지구 반대편의 이벤트에도 실시간으로 대응할 수 있게 된다. 그러나 시장 변동성 확대, 투자자들의 피로감, 충동 매매 증가 등은 우려점으로 꼽힌다.

주식도 코인처럼…24시간 거래 기대 효과는

12일 아시아경제신문에 따르면 최근 개인투자자 90명을 상대로 실시한 익명 설문조사 결과, 응답자의 절반 이상인 51.1%(복수 응답)가 거래시간 연장의 가장 큰 기대 효과로 '직장인 등 시간 제약이 있는 투자자의 거래 편의성 증대'를 꼽았다. '해외 증시 상황에 더 빠르게 대응 가능'(28.9%), '국내 증시의 유동성 증가'(24.4%)가 뒤를 이었다. 시세 차익 기회가 확대될 것이란 답변도 10%에 달했다.

연내 8to8 도입에 이어 24시간 체제로까지 가야 한다고 밝혀온 한국거래소는 앞서 8to8 시스템을 도입한 대체거래소(ATS) 넥스트레이드의 가파른 성장세를 통해 거래시간 연장 수요를 가늠하는 분위기다. 올해 3월 출범한 넥스트레이드는 지난 6월 거래대금 10조원 시대를 연 데 이어, 다시 4개월 만에 거래대금 20조원을 돌파했다. 넥스트레이드 거래대금에서 개인투자자가 차지하는 비중도 꾸준히 86% 내외를 유지 중이다.

송기명 한국거래소 유가증권시장본부 상무는 "일차적으로는 연내 (대체거래소처럼) 12시간 체계로 변경을 한 후 제도 정비와 함께 추세를 지켜보며 단계적으로 24시간 체제로 나아가는 게 가장 현실적"이라고 말했다.

이성복 자본시장연구원 선임연구위원은 "개장 시간대와 근로 시간대가 겹쳐 주식 거래에 제약받았던 투자자들은 거래시간 연장으로 시장 참여가 촉진될 수 있다"며 "이와 같은 효과는 우리나라처럼 개인투자자 비중이 높은 주식시장일수록 더 크게 나타날 것"으로 내다봤다. 가상화폐 시장에 참가해본 개인 투자자들은 이미 24시간 거래에 익숙하다는 점도 주식 거래시간 연장에 대한 투자자들의 심리적 거부감을 희석하는 요소다.

개미 10명 중 7명 24시간 반대…피로 심화·시세 왜곡 우려

투자자들로선 거래시간 확대가 반갑기만 한 것은 아니다. 늘어난 시간만큼 투자자들의 피로도가 높아지고, 유동성 편차도 심화할 수 있다. 시장 감시·감독 기능의 부담이 커지며 각종 사고가 발생할 리스크도 배제할 수 없다. 이번 설문조사에서 투자자 10명 중 7명이 24시간 거래 체제에 부정적 의견을 내비친 것 역시 이러한 이유에서다. 24시간 거래 체제에 반대(매우 반대+대체로 반대)한 응답자는 전체의 71.1%에 달한 반면, 찬성(매우 찬성+대체로 찬성) 비율은 15.6%에 그쳤다.

특히 거래시간 확대에 따른 우려 사항으로 '투자자의 피로도 증가 및 일상생활 지장'을 꼽은 응답자는 전체의 78.9%(복수 응답)로 가장 많았다. 코인 투자자들처럼 글로벌 이벤트에 실시간으로 대응하기 위해 밤잠을 설칠지도 모른다는 불안감이 반영된 것으로 보인다. 한 개인 투자자 A씨는 "주식 거래가 24시간으로 늘어나면 나 같은 전업투자자는 과로사할 수도 있다"며 자조 섞인 반응을 보이기도 했다. 시세를 확인하는 시간이 길어지면 충동적·단기매매도 따라 늘어날 것이라고 본 응답자도 35.6%(복수 선택)로 집계됐다.

시세 왜곡 가능성도 투자자들이 우려하는 대표적 리스크다. 거래시간이 연장되면서 시장 내 유동성이 분산돼 거래량이 급감하는 시간대가 나타날 것이란 지적이다. 당장 8to8 체제로 운영 중인 넥스트레이드의 경우만 해도 호가 창을 채워줄 시장조성자의 부재로 인해 프리마켓 일부 종목이 개장 직후 소량의 주문만으로 상·하한가를 치는 일 이 상당수 확인되고 있다.

이에 대해 송 상무는 "프리·애프터마켓의 본질은 거래시간 연장으로 투자자들에게 더 폭넓은 거래 기회를 제공하기 위함"이라며 "프리·애프터마켓과 정규장 간의 가격 변동성 차가 큰 건 미국도 마찬가지"라고 일축했다. 그는 "다만 그 변동성을 줄이기 위해 거래소 차원에서 채택할 수 있는 시장 안정화 장치들이 있다"며 "가장 대표적인 게 가격제한폭과 변동성 완화장치(VI)"라고 말했다.

익명을 요구한 고위 업계관계자는 "투자자들이 우려하는 것처럼 불공정거래 감시망에 루프홀이 생기거나 투자자 보호가 소홀해지는 일은 없을 것"이라면서 "이를 위해 거래소뿐만 아니라 증권사들이 시스템적으로도 규정적으로도 준비할 게 많을 것"이라고 짚었다.





김진영 기자

