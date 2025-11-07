본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

대학원 장학금 10배 확대…정부, 과학기술 인재 양성 '큰 그림' 그린다

김종화기자

입력2025.11.07 14:30

시계아이콘02분 04초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

초·중등 수학·과학 교육 강화부터 4대 과기원 AI 허브 전환까지, '사람 중심' 혁신 추진
"예측 가능한 연구 환경·지속적 지원으로 노벨상 도전 기반 다진다"

대학원 장학금 수혜율을 2025년 1.3%에서 2030년 10%로 대폭 늘리고, 석 ·박사 과정 학생에서 매월 일정 금액을 지원하는 연구생활장려금 제도가 전국 55개 대학으로 확대된다.


정부가 과학기술 인재가 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하고, 연구 생태계 혁신을 위해 이런 내용의 종합 지원책을 내놨다.


과학기술정보통신부는 7일 대전 국립중앙과학관에서 열린 「다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국」 국민보고회에서 관계부처 합동으로 마련한 '과학기술 인재확보 및 교육혁신 방안'을 발표했다.


이번 대책은 AI·양자·첨단바이오 등 기술패권 경쟁이 심화되는 가운데, "사람이 곧 국가 경쟁력"이라는 인식 아래 마련됐다.

대학원 장학금 10배 확대…정부, 과학기술 인재 양성 '큰 그림' 그린다 배경훈 과학 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 발언하고 있다. 윤동주 기자
AD

초·중등 단계서 과학기술 씨앗 키우고, 대학원생 장학금 대폭 확대

정부는 미래 인재의 씨앗을 초·중등 교육에서부터 키운다. 수학·과학 교육의 저변을 넓히고, 지역 간 격차를 줄이기 위한 온라인 실험 플랫폼과 과학탐구 프로그램을 확대할 계획이다.


학생들이 과학기술 분야의 진로를 자연스럽게 탐색할 수 있도록 AI·코딩 기반 탐구 교육도 강화한다.


과기정통부 관계자는 "과학기술 인재의 육성은 대학 이후의 문제가 아니라 초·중등 시기부터 준비돼야 한다"며 "탐구 중심의 수학·과학 교육을 통해 과학에 대한 흥미와 자신감을 키워주는 데 초점을 맞출 것"이라고 설명했다.


정부는 특히 대학원생과 신진 연구자들이 경제적 부담 없이 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성하는 데 방점을 찍었다.


현재 1.3% 수준인 대학원 장학금 수혜율을 2030년까지 10%로 높이고, 연구생활장려금 제도를 전국 55개 대학으로 확산한다.


이공계 대학원생을 위한 펠로우십 프로그램도 대폭 늘려, 연구실 단계부터 자율적 연구를 경험할 수 있도록 지원한다.


배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "젊은 연구자들이 안정된 환경에서 연구를 이어갈 수 있어야 과학기술의 미래도 있다"며 "학업과 생계를 병행하는 구조를 개선해, 연구자가 '사람으로서 존중받는 시스템'을 만들겠다"고 강조했다.


한국·울산·대구경북·광주 등 4대 과기원, AI 전환 거점으로

AI 시대에 대응하기 위해 한국과학기술원(KAIST), 울산과학기술원(UNIST), 대구경북(DGIST), 광주과학기술원(GIST) 등 4대 과학기술원을 AI 전환(AX) 허브로 지정한다.


각 과기원은 인근 과학영재학교 및 대학과의 연계를 강화해 지역 단위의 AI 인재 양성 허브 역할을 수행하게 된다. 또한 대학 과학AI 연구센터, AI-X 국가대표 양성사업단을 통해 GPU·데이터 기반의 프로젝트형 실습 교육을 제공한다.


정부는 이를 통해 AI를 도구처럼 활용해 연구와 문제 해결을 수행할 수 있는 '양손잡이형 과학기술인재'를 육성하겠다는 목표를 제시했다. AI 교육을 대학 일반 교양 수준에서 벗어나 연구현장과 산업문제 해결 중심으로 확장하는 것이 핵심이다.


2030년까지 해외 우수·신진 연구자 2000명을 유치해 국내 연구생태계를 강화한다는 목표도 세웠다. 이를 위해 구직비자 기간을 2년에서 3년으로 연장하고, 인턴 기간도 6개월에서 12개월로 늘린다. 또한 영주·귀화 패스트트랙을 4대 과기원뿐 아니라 일반대학까지 확대해 외국인 연구자의 국내 정착을 유도한다.


과기정통부는 "글로벌 연구 네트워크 속에서 국내 연구자와 외국인 인재가 함께 성장하는 개방형 생태계를 조성할 것"이라고 밝혔다.

대학원 장학금 10배 확대…정부, 과학기술 인재 양성 '큰 그림' 그린다 하정우 AI미래기획수석이 발언하고 있다. 연합뉴스 제공

연구 몰입 환경 조성·도전적 R&D 문화 확산

정부는 연구자가 본연의 연구에 몰입할 수 있도록 PBS(Project Based System) 단계적 폐지와 연구비 자율성 확대 등 연구환경 혁신도 병행한다.


연구비 집행의 자율과 책임을 강화하고, 과도한 행정서류를 줄이는 한편, 도전적 임무형 연구(NEXT 프로젝트) 도입으로 혁신적인 시도가 '의미 있는 실패'로도 인정받는 평가 체계를 마련한다는 구상이다. 이를 통해 연구자 중심의 창의적 연구 생태계를 복원하고, 안정적 연구개발(R&D) 투자를 뒷받침할 계획이다.


하정우 대통령실 AI미래기획수석비서관은 이날 브리핑에서 "노벨상을 받는 연구는 최소 10~20년 이상 꾸준한 탐구와 검증이 필요한 장기 과학연구"라며 "기초과학 연구가 인공지능 등 첨단기술과 결합해 새로운 혁신을 만들어내려면, 예측 가능하고 지속적인 지원이 절대적으로 필요하다"고 말했다.


그는 이어 "시류에 휩쓸리지 않고, 다양한 분야의 연구가 꾸준히 이어지는 환경이 중요하다"며 "오늘 발표된 정책이 바로 그런 연구 풍토를 만드는 출발점이며, 이러한 일관된 정책 의지가 노벨상으로 이어질 기반이 돼야 한다"고 강조했다.


정부는 이번 대책을 통해 '사람이 중심이 되는 연구개발 시스템'을 정착시키겠다는 비전을 내세웠다. 연구자의 자율과 책임을 강화하고, 불필요한 행정 부담을 줄이는 한편, 안정적인 R&D 투자 기반을 마련해 '연구가 꿈이 되는 사회'로 나아가겠다는 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

배 부총리는 "AI 시대를 주도하려면 기술보다 사람이 먼저 준비돼야 한다"며 "우수한 인재가 모여 혁신적인 성과를 창출하고, 그 성과가 다시 인재를 불러오는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

  • 25.11.0308:16
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다.

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기