서울 6개 자치구, 공동 관광 홍보 펼친다

15일 용산 전쟁기념관서 현장 홍보 행사

서울도심관광협의회(회장 박희영 용산구청장)가 이달 15일 오후 1시부터 5시까지 용산 전쟁기념관 평화광장에서 ‘서울 도심 6개 구 관광 홍보 행사’를 연다.

협의회는 용산·종로·중구·성북·서대문·마포구 등 6개 자치구가 관광 분야의 협력과 공동 발전을 위해 2019년 구성한 행정협의체다. 도심 간 연계 관광자원 발굴과 역사·문화적 가치 확산을 목표로 활동하고 있으며, 올해 회장은 박희영 용산구청장이 맡고 있다.

이번 행사는 그동안 온라인 중심으로 추진해 온 협의회의 공동 사업을 관광객 참여형 현장 홍보 행사로 확대한 것이다. 행사 당일 각 자치구는 홍보 부스를 열어 관광지도와 홍보물을 배포하고, 대표 명소 전시 및 홍보영상을 상영한다. 또한 이벤트에 참여한 방문객에게는 기념품도 제공할 예정이다.

특히 이날 행사는 같은 날 열리는 건강 체험 문화행사 ‘2025 두런두런 용산’과 연계해 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다. 협의회는 이번 현장 홍보를 통해 6개 구의 주요 관광자원을 널리 알리고, 내외국인 관광객 유치를 확대해 지역경제 활성화로 이어가겠다는 계획이다.





박희영 서울도심관광협의회장은 “시민과 관광객들이 도심 6개 구의 매력과 특색을 한자리에서 경험하길 바란다”며 “이번 행사가 실제 방문으로 이어지는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

