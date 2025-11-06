본문 바로가기
양산시, 제조업 AI 전환 전략 컨퍼런스 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.06 13:29

AI 전환 컨퍼런스로 지역 제조업 미래 모색

경남 양산시는 6일 양산비즈니스센터에서 '2025 양산 제조업 AI 전환 전략 컨퍼런스'를 개최한다.


첨단기술과 제조업의 결합이 제조산업이 나아가야 할 미래 도약 방안임을 확인하는 시간을 가졌다.

양산 제조업 AI전환 전략 컨퍼런스.
나동연 양산시장, 곽종포 양산시의회 의장, 박창현 양산상공회의소 회장, 박원현 시민통합위원회 위원장을 비롯한 연구기관 관계자와 기업인 등 100여명이 참석한 가운데 진행됐다.


이날 컨퍼런스는 양산시 지원사업을 통해 고용 창출과 매출 증대를 이뤄낸 대한정밀공업과 코웰의 성과 발표로 시작됐으며, 이 발표는 참석한 기업인들에게 R&D 투자 필요성을 인식하게 하는 계기를 마련했다.


이어 피지컬 AI 시대, 지역 제조업 AI 전환 통한 도약 방안이라는 주제로 진행된 경남대학교 유남현 교수의 특강이 이어졌다. 유 교수는 1조원 규모의 대규모 국가 프로젝트인 차세대 피지컬 인공지능(AI) 핵심기술 실증사업의 총괄 책임자로서, AI 제조산업의 중심에 있는 인물로 통한다.


특히 프로젝트에 참여 중인 관내 기업인 화승 R＆A와 코렌스 등의 사례를 들어 AI 대전환 시대의 지역 제조업의 역할에 대한 깊이 있는 논의를 끌어내며 참석자들과 의미 있는 의견을 나눴다.


행사장 로비에서는 관내 기업과 혁신기관의 기술개발 투자 협력의 결과물인 사업 성과물이 전시돼 기술개발이 제조업에 미치는 긍정적인 영향을 직접 확인할 수 있었다.


올해의 화두인 AI 대전환 시대에 발맞춰 구성한 이번 컨퍼런스는 작년에 개최된 R＆BD 기관 성과공유 컨퍼런스에 이어 양산시 미래지향적 산업 발전을 위해 마련한 산학연관의 협력 강화의 자리이다. 시는 앞으로도 매년 다양한 방식의 네트워크 활동을 통해 지역 산업발전을 위한 논의의 자리를 마련할 계획이다.


나동연 시장은 "AI와 첨단기술이 결합된 제조혁신은 미래 세대에게 더 나은 일자리와 지속 가능한 성장을 선물하는 새로운 산업혁명"이라며 "우리 시는 이러한 변화를 포착해 지역 경제 발전에 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

