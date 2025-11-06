삼성중공업, '마스가' 시동…美 디섹과 MOU로 미국 시장 정조준

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선박 설계 기업 '디섹'과 파트너십 체결

설계·조달 역량 결합해 한미 조선 협력

中·동남아 이어 북미까지 글로벌 밸류체인

삼성중공업이 미국 조선 시장 진출에 본격적으로 시동을 걸었다. 최근 미국 비거 마린그룹과 손잡은 데 이어, 이번에는 미국 선박 설계·기자재 전문 기업 디섹(DSEC)과 협업체계를 구축하면서 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)' 대응 전략에 속도를 내는 모습이다.

김경희 삼성중공업 부사장(왼쪽)과 윤석용 디섹 대표이사가 6일 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 삼성중공업

삼성중공업은 6일 디섹과 전략적 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 양사는 미국을 비롯한 글로벌 조선 시장에서 공동 사업을 추진하고, 설계·조달·건조에 걸친 통합 가치사슬(밸류체인)을 구축한다는 목표다.

디섹은 상선 및 특수선을 대상으로 설계, 기자재 공급, 유지보수, 조선소 컨설팅 등 다양한 영역에서 미국 조선소와 협업해온 기업이다. 업계에서는 삼성중공업의 조선·해양 건조 기술과 디섹의 북미 기반 설계·조달 역량이 결합해 시너지를 낼 것이라는 기대가 나온다. 특히 ▲중형 상선 건조 ▲조선소 현대화 컨설팅 ▲선박 개조 및 액화천연가스(LNG) 운반선 화물창 수리 ▲그린·디지털 솔루션 제공 ▲연구개발(R&D) 설비 활용 등 여러 방면에서 협업이 추진된다.





삼성중공업 관계자는 "디섹은 미국 내 조선 설계·조달 경험이 풍부한 최적의 파트너"라며 "지난해 미국 비거 마린그룹과의 전략적 파트너십에 이어 이번 협약을 통해 새로운 성장동력을 창출할 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

