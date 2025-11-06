본문 바로가기
김경일 시장 "공공 PPA로 지역 산업 경쟁력·전력 선택권 넓힐 것"

이종구기자

입력2025.11.06 09:32

파주시, '솔라리그' 정책 성과 최우수 수상
공공 PPA로 기업도시 RE100 모델 제시
주민참여 태양광·RE100 교육 등 실행력 인정
'파주 에너지꽃이 피었습니다'…정책·소통 일원화

경기 파주시는 '제7회 대한민국 솔라리그(케이-솔라리그, K-Solar League)'에서 지자체 정책성과 부문 최우수를 받았다고 6일 밝혔다.

파주시가 '제7회 대한민국 솔라리그(케이-솔라리그, K-Solar League)'에서 지자체 정책성과 부문 최우수를 수상하고 있다. 파주시 제공
'대한민국 솔라리그'는 축구 대회를 하듯이 태양광 발전 성과를 겨루는 대회로, 2019년부터 매년 진행하고 있다.


재생에너지를 지방정부가 생산해 관내 기업에 직접 공급하는 공공 재생에너지 직접 전력구매계약(PPA), 주민참여형 태양광 확산, 알이100(RE100) 교육과 소상공인 자문·상담 등 현장 중심 실행력이 심사에서 높게 평가됐다.


경기 북부 최대의 기업도시인 파주시는 제조기업 5000여 곳이 밀집한 도시 특성을 고려해 기업 맞춤형 RE100 지원을 일찍이 제도화했다. 2024년 기초지자체 최초로 RE100지원팀을 신설하고 '파주시 알이100(RE100) 산업의 육성 및 지원 조례'를 제정해 행정의 지속성과 전문성을 확보했다.


핵심은 공공 재생에너지 직접 전력구매계약(PPA)이다. 시는 국공유지에 조성한 발전소 전력을 관내 중소기업 9개사에 30년 장기계약으로 직접 공급하는 구조를 전국 최초로 시도 중이다.


파주시는 문산정수장 1.2㎿ 설비를 1호 발전소로 시작해 2026년까지 총 5㎿의 발전소를 다양한 국공유지에 구축할 계획이다. 기업은 재생에너지 수급에 따른 가격 예측성과 조달 투명성을, 도시는 산업 경쟁력과 전력 선택권 기반을 동시에 확보하게 된다.


주민참여형 태양광은 2023년 공모 1026㎾ 선정을 시작으로, 2024년 준공 4기 707㎾, 신규 선정 318㎾를 더했다. 다양한 마을 중심의 공모사업 추진으로 마을 단위 소득형 발전소를 확대 중이다.


현장 자문·상담과 교육도 촘촘하다. '소상공인 든든 에너지 위즈'로 591개 사업장을 방문, 160개소에 심층 자문·상담을 실시해 계약전력 500㎾, 연 22만1845㎾h 절감 방안을 도출했다. '찾아가는 어린이 알이100(RE100) 교실'은 2024년 16개소에서 255명의 아동이 체험했고, 2025년부터는 직접 전력구매계약(PPA) 시민강사를 양성·운영해 유아?청소년?성인으로 이어지는 전 주기 교육을 구축 중이다.


김경일 파주시장은 "기업과 시민이 바로 체감하는 에너지전환을 행정이 직접 설계해 실행한 성과"라며 "공공이 시작한 직접 전력구매계약(PPA)를 단계적으로 키워 지역 산업의 전기 요금 가격 안정성과 전력 선택권을 넓히겠다"고 말했다.


한편, '제7회 대한민국 솔라리그'는 기후위기대응·에너지전환지방정부협의회, 전국지속가능발전협의회, 한국에너지공단, 한국태양광공사협회, 한국알이100(RE100)협의체, 시민발전이종협동조합연합회, 지역에너지전환전국네트워크가 공동으로 추진하고, 기후에너지환경부, 안산시민햇발전협동조합, 한화큐셀, 이지아이(EGI)엔지니어링공제가 후원한다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

