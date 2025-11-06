한섬 타임, 첫 플래그십 스토어 연다…"글로벌 명품 브랜드 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7일 청담 명품거리에 플래그십 매장 오픈

타임·타임 옴므 등 전 라인업 선봬

현대백화점그룹 계열 패션 전문 기업 한섬이 7일 국내 럭셔리 패션 중심지인 청담동 명품거리에 여성복 브랜드 타임(TIME)의 첫 플래그십 스토어 '타임 서울'을 오픈한다고 6일 밝혔다.

타임 서울 매장은 지하 2층부터 지상 4층까지 총 1858㎡(약 562평) 규모다. 한섬이 운영하는 1300여 개 매장과 플래그십 스토어 중 가장 크다. 매장에서는 타임(여성)·타임 옴므(남성)·타임 파리(글로벌) 등 전 라인업 제품이 판매된다. 플래그십 매장 전용 제품들도 매 시즌 선보일 예정이다. 모든 신제품은 공식 출시일보다 일주일 먼저 공개된다.

한섬 타임 서울 플래그십 스토어 전경. 현대백화점그룹 제공

타임 서울 1층은 메인 전시 공간과 플래그십 매장에서 처음 선보이는 라이프스타일 제품들로 꾸린다. 국내외 유명 작가들과 협업한 테이블웨어 등 라이프스타일 제품 100여 종을 판매할 예정이다. 2층은 타임 여성 라인과 함께 타임 제품의 단추를 고객 취향에 맞게 교체해주는 '버튼바'를 처음 선보인다. 3층은 남성 라인업과 함께 2023년 새롭게 론칭한 신규 라인 '타임 파리' 제품들로 구성된다. 4층에는 자체 식음료(F&B) 브랜드 '카페 타임(Cafe TIME)'이 들어선다.

한섬은 향후 타임을 글로벌 명품 브랜드로 도약시키겠다는 계획이다. 이를 위해 2020년 글로벌 패션 시장 진출 TF 구성을 시작으로 글로벌 라인 전용 디자인실을 별도로 신설했다. 2023년에는 글로벌 시장 타깃 신규 라인을 론칭하고 패션·유통 관계자들을 대상으로 첫 패션쇼를 열었다. 지난해부터는 파리 패션위크 기간 프랑스 현지에서 매년 2회씩 단독 프레젠테이션을 진행하는 등 글로벌 시장 공략에 나선 상황이다.





한섬 관계자는 "타임 서울은 국내외 고객은 물론 글로벌 패션·유통 관계자들에게 타임의 헤리티지와 미래의 방향성을 제시하는 글로벌 쇼룸 역할을 하게 될 것"이라며 "앞으로도 차별화된 콘텐츠와 서비스를 통해 '고객에게 아름다움을 제공하는 스타일 크리에이터 기업'으로서의 입지를 확고히 해나가겠다"고 말했다.





