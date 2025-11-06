마산소방서, '불조심 강조의 달 어린이 포스터 공모전' 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 마산소방서는 11월부터 한 달간 운영되는 '불조심 강조의 달'을 맞아 창원시 관내 어린이를 대상으로 창원소방본부에서 주최하는 「어린이 불조심 포스터 공모전」을 개최한다.

이번 공모전은 11월부터 12월 말까지 진행되며, 어린이들에게 화재 예방의 중요성을 알리고 안전의식을 높이기 위해 마련됐다.

마산소방서는 관내 초등학생을 대상으로 오는 11월 24일까지 작품을 신청받아, 예선 심사를 통해 마산소방서장 상장과 부상품이 수여되며, 고득점 작품 2점은 창원소방본부 본선 심사에 추천되어 창원시장 상장을 받을 기회가 주어진다.

참가자는 원본 작품 1점과 참가신청서 1부를 함께 우편 또는 관할 소방서 방문을 통해 제출하면 된다.





장창문 마산소방서장은 "아이들이 그림을 통해 화재 예방의 중요성을 자연스럽게 배우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 어린이 눈높이에 맞춘 다양한 안전교육과 홍보활동을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

