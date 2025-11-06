본문 바로가기
"빈번해진 대형 산불, 차세대 '산불 진화차'로 대응 강화"

대전=정일웅기자

입력2025.11.06 08:18

정부가 빈번해진 대형 산불에 효과적으로 대응하기 위해 차세대 산불 진화차 개발에 시동을 걸었다.


6일 산림청은 과학기술정보통신부, 행정안전부와 공동으로 국산 '대형 산불 진화차량' 개발에 착수했다고 밝혔다.


"빈번해진 대형 산불, 차세대 '산불 진화차'로 대응 강화" 국민 생활 안전 긴급대응연구 1단계(2022~2024년) 성과물인 '다목적 산불진화차량'의 연구개발 기관 담당자가 양산 과정을 소개하고 있다. 산림청 제공
세 기관은 전날 경기도 화성시 바이오밸리 소재 연구기관에서 '대형 산불 진화차량' 긴급대응연구를 위한 현장 착수보고회를 공동으로 개최했다.


긴급대응연구는 국민 일상을 위협하는 재난·안전 문제를 해결할 방안을 발굴하기 위해 행안부와 과기부가 공동 주관해 공모하는 과제다. 앞서 산림청은 2022~2024년 1단계 긴급대응연구 과제를 통해 '중형급 다목적 산불진화차'를 개발, 올해 연말까지 중형 산불진화차 총 64대를 현장에 배치한다.


이어 진행되는 2단계 연구개발(R&D)은 대형 산불 대응에 적합한 진화차량을 완성하는 데 목적을 둔다.


정부는 2단계 R&D를 통해 산불진화 주력 헬기인 KA-32(카모프) 담수량의 2배에 달하는 6000ℓ 규모의 물탱크 탑재가 가능한 진화차량을 개발할 계획이다.


또 다수의 산불 진화차량에 동시 중계급수가 가능한 용수 공급기술을 개발하고, 50m 이상 원거리 방수 시스템 고도화 등을 통해 산불 지상 진화 능력을 높인다는 복안이다.


특히 2단계 R&D 과정에 전문 산불진화대원을 직접 참여시켜 현장 의견을 반영하고, 이를 현장에서 실증·보완하는 리빙랩(Livinig Lab) 방식의 연구를 적용한다. 이를 통해 대형 산불 진화차량의 완성도를 비약적으로 끌어올린다는 구상이다.


이우진 과기부 공공융합연구정책관 직무대리는 "과학기술로 산불 등 긴급한 재난·안전 문제를 해결하기 위해 부처협업 기반의 긴급대응연구를 지속해 지원하겠다"고 말했다.


서남교 행안부 사회재난정책국장은 "각종 재난으로부터 국민 안전을 지키기 위해 현장 의견을 적극적으로 반영한 실용적인 연구개발이 이뤄지도록 노력하겠다"고 말했다.


박은식 산림청 산림산업정책국장은 "산림청은 기후재난 시대에 산불 주무부처로서 산불 예방과 초기 진화에 기관 역량을 집중할 것"이라며 "이를 위해 맞춤형 산림과학기술 R&D에도 적극적으로 나설 방침"이라고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

