충남연구원-중국 석가장철도대, 미래 교통혁신 협약

한·중 연구기관 협약… 친환경·저탄소 대중교통 정책·전문인력 교류 본격화



충남연구원이 중국 석가장 철도대학교(총장 치시웨이)와 손잡고 미래형 대중교통과 스마트 모빌리티 혁신을 위한 국제 연구협력에 나섰다. 급변하는 글로벌 교통 환경에 대응하고, 도민 중심의 친환경·저탄소 교통정책을 강화하기 위한 것이다.

5일 연구원에서 열린 협약식에서 양 기관은 ▲공동 연구 프로젝트 수행 ▲국제학술세미나 공동 개최 ▲전문 인력 교류 ▲국제 교육 프로그램 발굴 등 다방면의 협력 체계를 구축하기로 합의했다.

전희경 원장은 "석가장 철도대학교는 중국의 대표적인 교통정책 교육기관"이라며 "이번 협약은 스마트 모빌리티 시대에 걸맞은 교통혁신을 위한 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

이밖에도 연구원은 '모빌리티 활성화를 위한 대중교통의 역할'을 주제로 한·중·일 국제세미나도 개최했다.

세미나에는 중국 석가장 철도대 강쉐지엔 교수, 일본 히로시마대 마코토 치카라이시 교수, 공주대 홍성효 교수 등이 참석해 지역 대중교통 활성화와 친환경·탄소포용 정책을 주제로 발표했다.

토론에는 국토연구원 이백진 박사를 좌장으로 충남도 대중교통팀 정종필 사무관, 대전연구원 이정범 박사, 충북연구원 정용일 박사, 세종평생교육정책연구원 안용준 박사 등이 참여해 충남형 미래 대중교통 혁신 방향을 논의했다.





김원철 연구원 박사는 "한·중·일 교통 전문가의 연구결과와 정책 아이디어를 공유한 이번 세미나가 충남 도민의 교통복지 향상과 지속 가능한 교통정책 수립에 기여할 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

