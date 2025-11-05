"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인·기관 매도세

개인은 2조5660억어치 순매수

코스닥도 900선 지키며 하락 마감

코스피 지수가 5일 외국인 대량 매도세로 출렁이며 장중 3800선까지 주저앉았지만, 개인의 매수세가 유입되며 4000선을 지켜냈다.

5일 코스피지수가 전날 대비 117.32포인트(2.85%) 내린 4004.42에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 66.27포인트(1.61%) 내린 4055.47로 출발한 후 장중 3867.81선 아래까지 급락했다. 지난달 27일 장중 사상 처음 4000선을 돌파한 지 7거래일 만에 3800대로 밀려난 것이다. 사이드카(호가 일시정지)도 지난 4월7일 이후 7개월 만에 발동됐다. 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 상승 또는 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

그간 코스피 상승장을 이끌었던 외국인이 2조5183억원어치를 대량 매도했다. 기관도 794억원어치를 팔아치웠다. 반면 개인이 2조5650억원어치를 사들이며 낙폭을 줄여나갔다.

코스피가 급락한 5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 연합뉴스

시가총액 상위 종목 중에선 NAVER(4.31%)만 상승했다. 반면 한화오션(-7.47%), HD현대중공업(-6.88%), 두산에너빌리티(-6.59%), HD한국조선해양(-6.34%), 한화에어로스페이스(-5.94%), HD현대일렉트릭(-5.45%), SK스퀘어(-5.11%), 삼성전자우(-4.88%), 삼성전자(-4.10%), 기아(-2.97%), 현대차(-2.72%) 등 대부분 종목이 큰 폭으로 하락했다.

업종별로 보면 보험(1.49%), 통신(0.83%) 등 업종만 올랐다. 기계장비(-5.56%), 운송장비·부품(-4.96%), 건설(-3.72%), 화학(-3.50%), 제조(-3.22%), 금속(-3.18%), 의료정밀기기(-3.06%), 전기가스(-3.03%), 전기전자(-3.01%) 등 대부분 업종이 약세였다.

코스닥지수는 전날 대비 24.68포인트(2.66%) 내린 901.89에 마감했다. 이날 지수는 7.29포인트(0.79%) 내린 919.28로 출발한 후 장중 870선까지 급락했다가 마감 무렵 반등하며 900선을 회복했다. 외국인이 5975억원어치를 매도했다. 기관은 422억원, 개인은 5645억원어치를 각각 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 디앤디파마텍(6.31%), HLB(1.49%) 등이 상승했다. 반면 로보티즈(-9.85%), 레인보우로보틱스(-7.38%), 이오테크닉스(-6.98%), 에이비엘바이오(-6.65%), 리노공업(-5.94%), 보로노이(-5.25%), 파마리서치(-4.87%), 코오롱티슈진(-4.50%), 알테오젠(-3.64%) 등 대부분 종목이 하락세를 나타냈다.

임정은 KB증권 연구원은 "연이은 신고가 랠리를 주도한 반도체 종목의 낙폭이 확대됐고, 외국인의 대규모 매도세에 지수가 연동됐다"며 "하지만 심리선이라 불리는 20일선(3871포인트) 부근을 터치한 뒤, 외국인 매도와 개인 매수 간 공방이 진행됐다. 그 결과 낙폭의 절반 이상 회복하며 코스피 지수가 4000포인트를 사수했다"고 말했다.

그는 "4000포인트 돌파라는 의미있는 성과를 달성한 가운데, 국내외 실적 시즌과 맞물려 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 논란에 직면한 상황"이라며 "미 연방준비제도(Fed)의 추가 금리인하 기대감이 약화되고 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 동력도 소멸됐다"고 설명했다.





다만 '조정장의 장기화' 가능성은 작게 평가했다. 임 연구원은 "한국 증시는 여전히 강력한 강세장이 진행 중"이라며 "그간 상승 폭이 가팔랐던 만큼 조정은 불가피했다. 이는 단기에 그칠 가능성이 높다고 판단된다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

