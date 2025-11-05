“지역과 함께 성장한다”… 한국주택금융공사, 지역 농민·소상공인과 ‘HF 상생마켓’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인의 날 맞아 친환경·상생문화 확산 앞장

한국주택금융공사(사장 김경환, HF)는 '소상공인의 날'(11월 5일)을 맞아 부산국제금융센터(BIFC) 앞에서 지역 농민과 친환경 소상공인이 함께하는 'HF 상생마켓'을 개최하며 지역 상생과 지속가능한 소비문화 확산에 나섰다.

이 행사는 체인지메이커와 협업해 마련, 부산·경남 지역 농민과 소상공인이 직접 참여해 건고구마·단감 등 지역 농산물과 업사이클링·저탄소 제품 등 친환경 상품을 선보였다.

현장에는 지역 주민과 BIFC 입주기관 임직원들이 방문해 지역 생산자와의 직거래 장터를 체험하고, 지역 인디밴드 공연 등 다채로운 부대행사도 함께 진행됐다.

행사장에서는 장바구니 지참 고객에게 교환권을 제공해 일회용품 사용을 줄이는 '친환경 소비 실천 캠페인'도 병행했다. 공사는 이를 통해 환경·사회·투명경영(ESG) 가치 확산에 기여하고 일상 속 지속가능한 소비문화를 확산하겠다는 목표다.

김경환 주택금융공사 사장은 "이번 상생마켓은 단순한 판매 행사가 아니라 공사와 지역사회가 함께 성장하는 상생의 장"이라며 "지역 농민과 소상공인과의 협력 기반을 넓혀 지역경제 활성화와 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.





HF는 이번 행사 참여 업체의 농산물과 친환경 제품을 구입해 부산 남구 취약계층에 전달할 계획이다.

한국주택금융공사는 지역 농민·소상공인과 함께 ‘HF 상생마켓’ 행사를 개최하고 기념촬영하고 있다. 김경환 한국주택금융공사 사장(왼쪽)과 송치훈 체인지메이커 이사장. HF 제공

