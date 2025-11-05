울산 조선기자재, 세계로 뻗는다… 시, 해양·군수시장 개척 전폭 지원

4∼6일, ‘2025 호주 시드니 해양·군수산업 전시회’ 참가
선박·군수 장비 관련 지역 중소기업 6개사와 울산관 운영
울산시는 한국무역협회 울산지역본부와 함께 호주 시드니에서 개최되는 '2025 호주 시드니 해양 및 군수산업 전시회(Indo Pacific 2025, 이하 전시회)'에 참가해 울산관을 운영한다고 전했다.
이번 전시회는 지난 2000년부터 격년으로 개최되는 오세아니아 최대 규모의 선박·군수 장비 전문 전시회로, 해군·국방·조선해양 분야의 첨단 기술과 제품을 확인할 수 있는 대표적인 글로벌 기업-정부 간(B2G) 행사다.
올해 행사는 지난 11월 4일부터 6일까지 3일간 개최되며, 전 세계 170여개 국에서 800개 기업과 정부·산업 대표단이 참가하고 3만여명이 방문할 것으로 예상된다.
울산시는 이번 전시회에 ▲대화엔지니어링써비스 ▲오성테크 울산공장 ▲세호마린솔루션즈 ▲애드위너 ▲제일종합상사 ▲피지메탈 등 지역 중소기업 6개 사가 함께 참여해 '울산관'을 운영한다.
참가 품목은 조선기자재 부품, 선박 도장보호필름, 선박기술서비스 등이며, 조선·해양·군수 분야 중심으로 현지 바이어와 정부 관계자 간 상담을 추진할 예정이다.
울산시는 참가 기업을 위해 부스 임차비, 장치비, 전시품 운송비, 통역비, 기업별 출장자 편도항공료 등 참가 경비를 지원한다.
시 관계자는 "최근 통상환경의 불확실성이 커짐에 따라 중소기업의 수출시장 다변화가 무엇보다 중요하다"라며 "이번 전시회 참가를 통해 울산 조선·해양 기자재 기업들이 국방·군수 등 새로운 시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
