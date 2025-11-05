美, 북·미 회담 불발 뒤 대북제재…"北사이버범죄 자금세탁"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한 국적 8명·북한 기관 2곳 대상

최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 추진한 북·미 정상회담이 무산된 가운데 트럼프 행정부가 4일(현지시간) 추가 대북 제재에 나섰다. 북한 정권의 사이버 범죄와 IT 노동자 사기 등으로 발생한 자금 세탁에 관여한 북한 국적자 8명과 북한 소재 기관 2곳을 신규 제재 대상에 올렸다고 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 밝혔다.

미국은 북한 정권이 대북 제재를 회피해 국제적으로 사이버 범죄를 벌여 그 수익을 핵·미사일 개발에 사용한다면서 자금줄 차단에 나서고 있다.

미국 재무부. AP연합뉴스

AD

재무부에 따르면 제재 대상으로 지정된 북한 국적의 장국철과 허정선은 530만달러 상당의 가상자산 등 자금을 관리해왔으며, 이 자금 중 일부는 과거 미국을 표적으로 삼았던 북한 랜섬웨어 조직과 연계돼 있다.

북한 IT 기업인 조선만경대컴퓨터기술회사와 이 회사 대표 우영수도 제재 대상에 올랐다. 이 회사는 중국 선양과 단둥 등 2개 도시 이상에서 IT 인력 파견 조직을 운영해왔다.

북한 금융기관 류정신용은행은 북·중 간 제재 회피를 위한 외화 송금, 자금 세탁 등 금융 지원 활동을 한 것으로 파악됐다.

허용철, 한홍길, 정성혁, 최춘범, 리진혁 등 중국이나 러시아에 기반을 둔 북한 금융기관 대표자들은 북한 금융기관을 대신해 자금 송금 등에 관여하며 제재 대상에 올랐다.

재무부 제재 대상이 되면 미국 내 모든 자산이 동결된다. 제재 대상과 미국 내 거래도 금지된다.

트럼프 행정부의 이번 제재는 트럼프 대통령의 방한 중 북·미 정상 회동이 불발된 이후 나온 것이다. 트럼프 대통령은 아시아 순방 중 김정은 북한 국무위원장과 만날 의사가 있으며 대북 제재에 대해 논의할 수 있다고 공개적으로 대화를 제안했으나 북한은 응답하지 않았다.





AD

전날 미 국무부는 제3국 선박 7척이 유엔 안전보장이사회 대북 제재 결의를 위반해 북한산 석탄·철광석의 중국 수출에 관여했다며 유엔 제재 대상 지정을 추진할 계획이라고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>