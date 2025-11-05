김균호 광주 서구의원, 각종 위원회의 운영 전반 질의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 서구의회 김균호 의원은 최근 제334회 임시회에서 '각종 위원회의 운영 전반에 관해 구청장에게 서면질의 했다고 5일 밝혔다.

김균호 광주 서구의원이 제334회 임시회에서 '각종 위원회의 운영 전반에 관해 구청장에게 서면질의하고 있다. 김균호 의원 제공

앞서 김 의원은 제325회 임시회 제1차 본회의(2024년 9월 3일) 5분 자유발언으로 '서구 위원회의 발전적 운영 방안'에 대해 제안하고, 동 회기에 '광주광역시 서구 각종 위원회의 설치 운영에 관한 조례 전부개정 조례안'을 발의 한 바 있다.

김균호 의원은 이번 서면질의에서 주요하게 위원회 의무 개최 파악 및 개선 사항, 서면 회의 대체 현황 및 사유 적합성, 노인, 장애인, 청년 등 위원회 구성의 다양성 확대 현황, 위원회 운영의 시정 등 관리부서의 조치·관리 등 각종 위원회의 투명하고 발전적인 운영을 위한 관리부서의 관리 현황 및 방안에 대한 구체적인 답변을 요청했다.

이에 대해 김이강 서구청장은 "위원회의 의무 개최 횟수에 대해 '24년도부터 올해까지를 미준수한 위원회에는 개선 권고 및 시정조치를 통보했고, 내년 상반기에 시정 여부를 확인할 예정이다"고 밝혔다.





김균호 의원은 "여전히 준수되지 않은 미흡한 사안들이 개선되고 발전하기 위해서는 다양한 절차를 통한 꾸준한 모니터링이 필요하다"며 "이번 질의를 계기로 각종 위원회의 합리적 운영과 효능감을 주민이 체감 할 수 있도록 관리부서를 비롯해 전 부서가 적극적으로 협력해주길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

