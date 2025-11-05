LX판토스, 정기 임원 인사…이용호 대표 사장 승진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종합 물류기업 LX판토스가 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 5일 밝혔다.

LX판토스는 지난 4일 이사회 의결을 거쳐 이용호 대표이사를 사장으로 승진하고 신임 CFO(최고재무책임자)로 박장수 부사장을 선임했다. 이와 함께 △상무 승진 1명 △이사 선임 2명에 대한 임원 인사를 실시했다.

LX판토스 이용호 대표이사 사장. LX판토스 제공

이 대표는 지난 2023년 11월 대표이사 선임 이후 적극적인 해외사업 확장과 사업 경쟁력 강화를 통해 LX판토스의 글로벌 성장을 성공적으로 이끈 점을 인정받아 사장으로 승진했다.

박 부사장은 LG그룹과 LX홀딩스를 거쳐 최근 LX하우시스 CFO로 재직하며, 주요 재무 관련 현안과 경영 리스크를 성공적으로 관리하는 등 중장기 재무 구조 강화에 크게 기여한 재무 전문가라는 평가다.





이번 인사에 대해 LX판토스는 "성과주의 기조에 따라 탁월한 성과와 역량을 입증한 인재를 발탁해 성장 기반을 강화하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

