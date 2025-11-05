삼성바이오에피스, 프로티나와 AI 항체 신약 개발(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

470억 규모 국책과제 최종 선정

10종 항체 신약 후보 물질 발굴 목표

삼성바이오에피스가 인공지능(AI) 기반 신약 개발 기업인 프로티나와 함께 AI 항체 신약 개발에 나선다.

프로티나는 5일 보건복지부 주관 'AI 모델을 활용한 항체 바이오의약품 개발 및 실증' 국책과제의 주관기관으로 최종 선정됐다고 밝혔다. 이번 과제는 총 470억원 규모로, 삼성바이오에피스와 서울대학교 백민경 교수 연구팀이 공동 연구개발기관으로 참여한다.

인천 송도 삼성바이오에피스 사옥. 삼성바이오에피스

AD

삼성바이오에피스·프로티나·서울대 컨소시엄은 2027년 말까지 27개월 동안 AI로 설계한 항체 신약 후보물질 10종을 개발한다. 이 중 3종은 비임상시험을 완료하고, 1종은 임상 1상 시험계획(IND) 신청을 목표로 하고 있다.

핵심 기술은 프로티나와 서울대가 공동 개발한 항체 설계 AI 'AbGPT-3D'와 초고속 항체 개량·검증 플랫폼 'SPID(Single-Protein Interaction Detection)'이다. AbGPT-3D는 항원 결합 구조 설계부터 최적 서열 생성, 개발 가능성 평가까지 담당하는 세 가지 AI 모듈로 구성됐다. SPID는 정제되지 않은 소량의 시료로 결합력, 안정성, 응집성 등 7개 지표를 동시에 분석해 검증 기간을 기존 수개월에서 2주로 단축했다.

프로티나는 SPID 플랫폼을 이용해 자가면역질환 치료제 '휴미라'(성분명 아달리무맙)의 효능을 개선한 경험을 갖고 있다. 단 3개월 만에 동물실험에서 기존 약물 대비 최대 100배의 효능을 보이는 후보물질을 발굴하며 기술력을 입증했다.

삼성바이오에피스는 후보물질의 임상 진입을 위한 전(全) 과정을 맡는다. 최신 자동화 장비로 고생산성 세포주를 신속 개발하고, 배양·정제 공정을 최적화해 임상용 시료 생산까지 담당한다. 이후 비임상 독성시험(GLP-tox)과 IND 신청 절차를 총괄하며 글로벌 임상 진입을 주도한다. 삼성바이오에피스는 현재까지 39개국에서 11개 제품의 IND 승인을 확보했으며, 승인 거절 사례가 한 건도 없다.

프로티나의 윤태영 대표는 삼성전자에서 미래 과학기술 육성을 위해 운영하는 삼성미래기술육성재단으로부터 2014년부터 2018년까지 5년간 지원을 통해 고속 항체 스크리닝 플랫폼 기술의 기초를 다지기 시작했다.





AD

윤태영 대표는 "이번 과제는 프로티나의 SPID, 서울대의 AI, 삼성바이오에피스의 글로벌 역량이 결합한 국내 최초의 통합형 항체신약 개발 모델"이라며 "27개월 안에 10종의 항체 신약 후보 물질을 발굴해 AI 기반 신약개발의 실증 모델을 제시하겠다"고 밝혔다. 김윤철 삼성바이오에피스 상무는 "바이오시밀러 개발을 통해 축적한 공정 최적화 기술을 기반으로 AI 설계와 분석을 결합해 미충족 수요를 해결해 나가겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>