강서구, 화곡역 전자게시대서 착한가격업소 홍보

소상공인 맞춤 광고 한 달간 무료 송출

서울 강서구(구청장 진교훈)는 소상공인을 지원하기 위해 지하철 5호선 화곡역 전자게시대에 관내 착한가격업소 광고를 이달 1일부터 무료로 송출하고 있다고 5일 밝혔다.

화곡역 전자게시대. 강서구 제공.

구는 ‘착한가격업소’ 5곳을 선정해 맞춤형 광고를 제작하고, 한 달간 송출한다. 광고는 개별 컨설팅을 거쳐 제작됐으며, 매일 오전 7시부터 자정까지 업소당 15초 분량으로 하루 약 150회 노출된다.

착한가격업소는 지역 평균보다 저렴한 가격에 위생 상태와 친절 서비스를 함께 제공하는 곳으로, 행정안전부가 정한 기준에 따라 선정된다. 강서구에는 외식업, 이미용업 등 총 94개 업소가 지정돼 있으며, 구는 지정 업소에 필요 물품 구매비와 종량제 봉투 지원 등 다양한 인센티브를 제공하고 있다.

화곡역 전자게시대는 유동 인구가 많은 지역에 위치해 광고 효과가 높으며, 매월 광고 예약이 조기에 마감될 정도로 수요가 많다. 구는 이번 광고 송출을 통해 소상공인에게 실질적인 홍보 기회를 제공하고, 구민에게 착한가격업소 정보를 널리 알려 물가 부담 완화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

구는 광고 송출이 종료된 뒤 만족도 조사를 실시해 향후 지원 대상 및 기간 확대 여부를 종합적으로 검토할 계획이다.





진교훈 강서구청장은 “이번 사업이 소상공인에게 실질적인 홍보 기회를 제공해 경영 안정과 매출 증가에 도움이 되길 바란다”며, “앞으로도 지역 상권이 활력을 되찾고 지속 가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 다양한 지원 방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

