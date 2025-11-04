김진태 지사, 히로시마 청소년문화센터 방문…50년 한일 우정 다져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유네스코강원도협회와 히로시마 청소년 문화센터 간 민간 교류로 시작

히로시마 청소년, 도지사와 반가운 재회·'강원이 나르샤 응원단' 합류

김진태 강원특별자치도지사는 4일 히로시마 청소년문화센터를 방문해 도와 히로시마 간 한일 청소년 문화교류 50년의 역사를 돌아보고, 향후 교류 확대 방안에 대해 논의했다.

김진태 강원특별자치도지사는 4일 히로시마 청소년문화센터를 방문해 쓰쓰이 칸지 이사장 등 참석자들과 하트를 만들며 우의를 다지고 있다. 강원도 제공

AD

히로시마 청소년문화센터는 1964년 1월 설립된 공익재단법인으로 1970년 제1회 한일 청소년 교류사업을 시작으로 청소년의 국제 이해 증진과 우호 협력 강화를 위해 다양한 활동을 펼쳐왔다. 한일 청소년 정기교류, 청소년 장학금 지원, 소년 축구 친선대회 개최 등이 대표적인 사업이다.

쓰쓰이 칸지 이사장은 환영의 인사를 전하며 "강원특별자치도는 오랜 세월에 걸쳐 큰 지원과 협력을 해 주셨다"며 감사의 뜻을 밝혔다. 또, "올해 일본 청소년이 강원도를 방문했을 때 지사님께서 환영회에 참석해 따뜻한 환대를 베풀어주셔서 감사드린다"며 "히로시마에서 나고 자랐지만 오늘 만큼은 강원FC를 응원하겠다"고 전했다. 이어 "앞으로 교육, 문화, 스포츠 등 다양한 분야에서 교류가 한층 더 발전하기를 바란다"고 덧붙였다.

김시성 도의장은 "도와 히로시마현 청소년 문화교류는 50년 이상 이어져 온 깊은 역사를 자랑한다"며, "한일 민간 교류의 소중한 상징"이라 전했다. 이어 "도의회에서도 청소년들이 더 넓은 세상에서 꿈을 펼칠 수 있도록 민간 교류와 국제협력 사업을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

김진태 지사는 3개월여 만에 다시 만난 일본 학생들에게 일본어로 "그동안 건강히 잘 지냈냐"며 안부를 전하며 반가움을 표했다. 이어 "이번 히로시마 방문 이유 중 하나는 바로 여러분이 초대해 주었기 때문"이라며 "여러분의 초대에 저도 약속을 꼭 지키고 싶었다"고 밝혔다. 또, "오늘은 여러분을 초대하겠다"며, "함께 에디온 피스 윙 스타디움에서 강원FC 경기를 응원하자"고 제안했다.

히로시마 청소년 아카사카 마유카 학생은 "오늘 경기 초대 감사하다"며 "8월 2일부터 7일까지 6일간 도를 방문했는데, 첫날 환영회에서 지사님께서 따뜻하게 맞아주셔서 편안한 마음으로 지낼 수 있었다"고 말했다.

이어 "도청에도 초대해 주셔 교류의 중요성과 사람의 인연이 얼마나 소중한 지에 대해서도 배웠다"며 "오늘 밤 경기에서는 한국에서의 추억을 떠올리며, 강원FC의 멋진플레이를 힘껏 응원하겠다"고 덧붙였다.





AD

한편, 도와 히로시마 간 교류는 유네스코강원도협회와 히로시마 청소년문화센터 간 민간교류로 1970년부터 시작되었다. 2025년까지 총 56회의 교류가 이어졌으며, 2010년부터는 청소년 축구 친선대회가 열리며 스포츠 분야 교류도 이루어지고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>