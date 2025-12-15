"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'리틀 판빙빙'이라 불리며 배우 활동했지만

판빙빙 탈세 논란 후 온라인서 조롱 이어져

중국 톱스타 판빙빙을 닮기 위해 약 17억원을 들여 수십 차례 성형수술을 받은 한 중국 여성의 사연이 화제다. 판빙빙의 전성기에는 '판빙빙 닮은꼴'로 세간의 관심을 받았지만, 판빙빙이 탈세 혐의로 이미지가 추락한 후에는 비슷한 외모가 족쇄가 됐다.

중국 배우 판빙빙. 웨이보

15일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 남부 선전 출신의 허청시(31)는 판빙빙의 외모를 닮기 위해 2008년부터 2016년까지 총 37차례의 성형수술을 받았다. 이 과정에 들어간 비용은 800만위안(약 16억7000만원)에 달한다.

허청시는 10대 시절 자신의 외모에 만족하지 못하고 판빙빙의 외모를 갈망했다. 당시 판빙빙은 중국에서 아름다운 외모로 인기를 끌며 해외에서도 주목받던 배우였다.

허청시의 부모는 처음에는 성형을 반대했지만, 그는 뜻을 굽히지 않았다. 허청시는 의료진에게 판빙빙과 최대한 비슷하게 만들어 달라고 요구했는데, 쌍꺼풀 수술만 세 차례 받았다.

성형 이후 허청시는 2016년 중국의 한 오디션 프로그램에 출연하며 이름을 알렸다. 그는 판빙빙을 닮았다는 이유로 '리틀 판빙빙'이라는 별명을 얻었고, 영화와 드라마에서 단역 출연 기회를 얻었다.

중국 배우 판빙빙 닮은꼴로 알려진 허청시. 바이두

그는 자신을 수술한 의사 중 한 명인 위샤오취안과 교제했는데, 위샤오취안 역시 판빙빙의 당시 연인이었던 배우 리천을 닮기 위해 여러 차례 성형수술을 받았다. 두 사람은 스타 커플을 모방한 커플로 유명해지면서 중국 전역에서 열린 다양한 행사에 초청됐다.

위샤오취안은 '평범한 사람을 스타로 만든다'는 슬로건을 내걸고 성형외과를 개원하기도 했다. 두 사람은 2017년 결혼해 같은 해 아들을 얻었다.

판빙빙 추락하자 조롱거리 전락…닮은 모습 벗어나려 또 성형

그러나 2018년 허청시는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 남편이 남성과 외도했다고 폭로했고, 결국 이들은 이혼했다.

이 당시는 판빙빙이 탈세 스캔들에 휘말려 미납 세금과 벌금으로 약 8억8400만위안(약 1846억3224만원)을 납부하라는 명령을 받고, 중국 내 연예 활동이 금지된 때이기도 하다. 당시 논란이 일자 판빙빙은 4개월간 자취를 감췄는데, 망명·실종·감금·사망설 등 소문이 떠돌았다.

판빙빙이 이미지가 추락하자 허청시는 온라인에서 조롱의 대상이 됐고, 연기 제안도 끊겼다.

허청시는 판빙빙과 닮은 얼굴에서 벗어나기 위해 다시 성형을 했고, 이후 일부 드라마에 조연으로 출연하기도 했다. 허청시는 몇 년 전부터 패션 블로거와 라이브커머스 진행자로 활동을 시작했고 현재는 약 33만명의 팔로워를 보유하고 있다.

허청시는 지난해 공개한 영상에서 "나는 나 자신"이라며 "내 인생의 원칙 중 하나는 타인을 만족시키기 위해 살지 않는 것"이라고 말했다.

이 사연은 중국 내 SNS에서 큰 관심을 끌었다. 한 누리꾼은 "지금은 판빙빙과 닮지 않았지만 충분히 아름답다"고 평가했다. 또 다른 누리꾼은 "그 정도 돈이 있다면 나도 더 예뻐지기 위해 성형했을 것"이라고 말했다.

반면 "누군가를 극단적으로 모방하는 순간, 가장 중요한 자기 자신을 잃게 된다"며 "이 이야기가 각자의 존재 가치를 돌아보는 계기가 되길 바란다"는 반응도 나왔다.





한편 판빙빙은 여전히 중국 내 활동이 제한된 상태로, 해외를 중심으로 연기 활동을 이어가고 있다. 중국 당국의 '판빙빙 지우기'가 이어지고 있다는 지적도 나온다. 지난달 판빙빙은 대만 금마장(金馬?) 영화제에서 영화 '지모'(地母) 여우주연상을 받았지만, 당시 중국 언론은 관련 보도를 하지 않았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

