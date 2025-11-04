국정원 "김정은, 고혈압 가능성 낮아져…건강 이상 징후 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김정은, 독자적 우상화 강화

김주애는 후계자 입지 다지며 잠행 중

국가정보원이 김정은 북한 국무위원장의 건강 상태에 대해 "고혈압 가능성이 낮아졌고, 전반적으로 큰 이상은 없는 것으로 파악된다"고 밝혔다.

연합뉴스

AD

4일 국정원은 서울 서초구 청사에서 열린 국회 정보위원회 국정감사에서 "김 위원장이 기저질환이 있음에도 지방과 평양을 오가는 장시간 이동과 각종 행사를 무리 없이 소화하고 있다"며 "건강에 특별한 이상 징후는 없다"고 보고했다.

국정원은 "김정은 위원장은 김일성을 뛰어넘는 통치 기반을 구축하기 위해 독자적인 우상화 행보를 강화하고 있다"며 "모자이크 벽화 설치나 배지 제작 등 개인 숭배를 상징하는 조치가 잇따라 포착됐다"고 밝혔다.

또 "러시아 파병군을 영웅화하며 자신의 업적으로 부각하는 한편, 러시아-우크라이나 전선에서의 전과를 1950년대의 전승 신화에 버금가는 성과로 선전하고 있다"며 "평양 내 전승박물관 두 곳을 신설하려는 움직임도 확인됐다"고 덧붙였다.

김 위원장의 딸 김주애에 대해서는 "올해 처음 외교 분야까지 활동 반경을 넓히며 유력한 후계자로 입지를 다지는 중"이라며 "다만 최근 중국 방문 이후 공개 활동이 줄고 지난 9월부터 약 60일간 잠행 중인 것으로 보인다"고 설명했다.

국정원은 이를 두고 "후계 논의가 과도하게 부각되는 것을 조절하고, 김정은 개인에 대한 주목도를 높이기 위한 전략적 행보로 보인다"고 분석했다.

한편, 국정원은 같은 보고에서 "김정은이 북미 정상 간 대화 재개를 염두에 둔 움직임을 보이고 있다"고 밝혔다.

국정원은 "APEC 정상회의를 계기로 한 북미 회동은 무산됐지만, 북한이 미국의 대북 실무진 성향을 분석하고 물밑 접촉을 준비한 정황이 포착됐다"며 "김정은이 조건이 갖춰지면 대미 접촉에 나설 의지를 갖고 있다"고 보고했다.





AD

또한, 국정원은 "김정은이 최고인민회의 이후 핵 관련 발언 수위를 낮추는 등 메시지를 조율하고 있다"며 "북미 간 긴장 속에서도 대화의 여지는 여전히 열려 있는 것으로 판단된다"고 밝혔다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>