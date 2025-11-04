"다리로 생계유지하게 될 줄 몰랐다"…레깅스 모델의 정체 알고 보니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 후베이성 출신 31세 남성 쉬씨

중국의 30대 남성이 여성들의 패션 아이템인 스타킹·레깅스 모델로 기용돼 화제다. 이 남성은 여성용 스타킹과 레깅스 브랜드들의 협업 요청을 받으며 최근 사회관계망서비스(SNS) 스타로 떠올랐다.

4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 키 177㎝, 몸무게 60㎏의 마른 체형을 가진 중국 후베이성 출신 31세 남성 쉬씨는 아름다운 각선미로 인기를 끌고 있다.

스타킹 모델로 나선 남성 쉬씨. 더우인 사우스차이나모닝포스트

쉬씨는 SNS를 통해 짧은 치마나 여성 의류 등을 입고 자신의 각선미를 뽐내는 영상 등을 올리며 활동하고 있다. 때로는 가발을 착용하기도 한다. 팔로워는 약 1만5000명에 달한다. 해당 계정은 쉬씨와 그의 아내가 함께 관리하고 있다.

쉬씨는 "내 다리로 생계를 유지하게 될 줄은 상상도 못 했다"며 "어렸을 때는 가늘고 긴 다리를 가진 것이 좋지만은 않았다. 사람들이 내 다리를 칭찬하면 조롱이라고 생각했다"고 전했다.

일부 네티즌들은 그가 다리 길이를 조작하는 필터를 사용한 것이 아니냐는 의혹을 제기했지만, 쉬씨는 이를 부인하며 "특별한 운동을 한 적도 없고, 어머니에게 물려받은 유전 덕분"이라고 설명했다.

쉬씨가 올린 사진. 더우인 사우스차이나모닝포스트

많은 팔로워가 다리 라인을 예쁘게 만드는 비결에 관해 묻자, 그는 "솔직히 나도 잘 모르겠다"고 털어놨다.

쉬씨가 모델 활동을 하게 된 것은 우연한 계기였다. 과거 광고 회사의 디자이너로 일하던 쉬씨는 상사로부터 모델 고용 비용 절감을 위해 직접 모델을 해 달라는 부탁을 받았다. 클라이언트는 모델이 남성이라는 사실조차 눈치채지 못했다.

이후 회사가 파산하자 쉬씨는 육아를 전담하며 SNS 활동을 시작했다. 그가 올린 영상이 화제가 되자 레깅스, 스타킹, 바지 등 수많은 의류 회사가 협업을 요청하기 시작했다.





향후 계획에 대해 그는 "옷 자체를 잘 보여주는 데 집중하고 싶다"며 "시간과 에너지가 한정돼 있어 생방송은 할 생각이 없다"고 전했다.





